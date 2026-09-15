Willie Peyote pubblica mercoledì 16 settembre Non c’è di che, nuovo singolo inedito per EMI/Universal Music Italia, in radio dal 25 settembre. Una canzone che l’artista presenta partendo dalla nostalgia di fine estate e da quella serenità che può arrivare quando qualcosa finisce e si accetta che sia giusto così.

Il significato di Non c’è di che di Willie Peyote

Per raccontare Non c’è di che, Willie Peyote parte da una sensazione precisa: “C’è un po’ di nostalgia da fine estate, mista alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa ma sai che è giusto vada così”.

Il punto di partenza è quindi una fine vissuta senza la necessità di trasformarla in uno strappo. La nostalgia rimane, ma convive con la consapevolezza che alcune cose possano semplicemente arrivare al loro termine.

Lo stesso Peyote ha poi aggiunto, con il suo consueto tono ironico: “E anche se sembra giuro che non è una risposta a Grazie ma no grazie”. Il riferimento è naturalmente a Grazie ma no grazie, il brano con cui il cantautore torinese ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. Il gioco tra i due titoli è evidente, ma è lo stesso artista a escludere che Non c’è di che vada letto come una risposta diretta alla canzone sanremese.

Il singolo arriva a poche settimane dalla partenza del Club Tour 2026 di Willie Peyote. Sono già sold out gli appuntamenti del 27 ottobre a Bologna, del 3 novembre a Venaria Reale e del 7 novembre a Padova. A questi si aggiungono due nuove date: il 28 ottobre ancora a Bologna e il 4 novembre a Torino.

Al centro dei concerti ci saranno anche le canzoni di Anatomia di uno schianto prolungato, album pubblicato lo scorso 15 maggio. Del disco e delle idee che lo hanno accompagnato Willie Peyote aveva parlato anche nella nostra intervista, soffermandosi sulle contraddizioni raccontate nel progetto e sul rapporto tra dimensione personale e presente.

Credits del brano ▸ Artista · Willie Peyote

· Willie Peyote ▸ Titolo · Non c’è di che

· Non c’è di che ▸ Autori (testo) · Guglielmo Bruno

· Guglielmo Bruno ▸ Compositori (musica) · Stefano Genta, Simone Eleuteri

Testo di Non c’è di che di Willie Peyote

Scrivo a notte fonda

mentre sta nave affonda

contro un muro di gomma

non serve tu risponda

per dirmi cosa non va

per dirmi cosa conta

adesso cosa conta

indietro non si torna più

ma tranquilla non verrò

a suonarti il campanello

con la scusa a casa tua ho lasciato

questo o quello

è stato bello ed ogni ricordo lo conservo

non ho spazio per rancore ne risentimento

E le foto dei tuoi viaggi

i vinili che hai portato dall’America

e l’accappatoio a scacchi

il cibo per gatti e la domenica

Quello stronzo di tuo padre

se mi vede poi mi evita

tutto ciò che non abbiamo fatto

mi hai promesso ogni polemica

senza polemica

Senza polemica almeno stavolta

non voglio chiudere sta porta

sbattendo la porta

e poco importa se così sarebbe facile

lavarsi la coscienza con le lacrime

ma questa sembra l’ultima

puntata delle fiction

quelle in cui il protagonisti

tengono le liti e se ne vanno tristi

perché scordi i flashback

le scene più belle

mantengo quelle

il resto non mi serve più

E le foto dei tuoi viaggi

i vinili che hai portato dall’America

e l’accappatoio a scacchi

il cibo per gatti e la domenica

Quello stronzo di tuo padre

se mi vede poi mi evita

tutto ciò che non abbiamo fatto

mi hai promesso ogni polemica

senza polemica

Lo so che il poco che lascio

sicuro non basterà

però il pezzo di strada che ho fatto

con te

non si cancellerà

E le foto dei tuoi viaggi

i vinili che hai portato dall’America

e l’accappatoio a scacchi

il cibo per gatti e la domenica

Quello stronzo di tuo padre

se mi vede poi mi evita

tutto ciò che non abbiamo fatto

mi hai promesso ogni polemica

senza polemica

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.