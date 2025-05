Willie Peyote tra estate e dating nel nuovo singolo “Next” in attesa del tour

Willie Peyote, Next: testo e significato del nuovo singolo in attesa del tour estivo

Da venerdì 30 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in programmazione radiofonica Next (Emi Records Italy / Universal Music Italia), il nuovo singolo di Willie Peyote.

Il brano arriva in vista dell’estate e dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Grazie Ma No Grazie, riuscendo ad arrivare sedicesimo durante la serata finale. Sia Next che il brano sanremese fanno parte dell’ultimo progetto artistico di Willie Peyote, Sulla riva del fiume, uscito lo scorso 13 febbraio.

WILLIE PEYOTE, “NEXT”: SIGNIFICATO DEL TESTO

In Next, Willie Peyote parla di dating nell’epoca delle app per incontri, «dove ogni appuntamento ormai – spiega lo stesso Willie – sembra un colloquio di lavoro e la possibilità di passare subito al prossimo candidato in lista rende il tempo a disposizione per piacersi sempre più breve» e lo fa a modo suo, mai banale e scontato, su una base che ci fa ballare fin dal primo ascolto.

WILLIE PEYOTE, “NEXT”: TESTO DEL BRANO

Per capire se potrebbe starci

Analizzi i suoi messaggi

Come un testo di Leopardi

Così dal nulla

E se risponde presto o troppo tardi

A volte è meglio salutarsi

In fondo siamo otto miliardi come te

Il testo completo sarà disponibile prossimamente.

WILLIE PEYOTE, “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025”: LE DATE

Next farà parte della scaletta del Grazie Ma No Grazie Tour – Estate 2025 di Willie Peyote, che partirà il prossimo 25 giugno da Collegno (TO), per poi toccare tutti i principali festival estivi.

Con questo tour, Willie festeggia anche i 10 anni di Educazione Sabauda, un album fondamentale nella vita personale e artistica del cantautore, che con Sindrome di Tôret e l’ultimo album Sulla Riva del fiume chiude la trilogia sabauda.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners, ecco tutte le date del tour di Willie Peyote:

25 giugno – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

28 giugno – MODENA, Notti Ducali

5 luglio – CATTOLICA (RN), Arena della Regina

8 luglio – ROMA, Rock in Roma

10 luglio – MILANO, Parco della Musica di Milano

11 luglio – BRESCIA, Brescia Summer Music

17 luglio – MARINA DI ALTIDONA (FM), Wondergate Festival

19 luglio – NAPOLI, Ex Base Nato

28 luglio – UDINE, Udinestate

1 agosto – BISCEGLIE (BT), Dolmen Summer Fest

5 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT), Sotto il Vulcano Fest

9 agosto – EDOLO (BS), Vallecamonica Summer Music

11 agosto – PESCARA, Zoomusic Fest

27 agosto – MANTOVA, Palazzo Te

29 agosto – EMPOLI (FI), Beat Festival

