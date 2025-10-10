Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 10 ottobre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.
Il ritorno ancora da capire bene, dopo anni, di Caparezza, la qualità di un’emergente come ORLANDO, la dolcezza di Roccuzzo, la storicità di Piero Pelù, Grazia Di Michele e Delta V.
All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.
Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!
Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana, cliccate in basso continua per le pagelle nuovi singoli del 10 ottobre 2025.