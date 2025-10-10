10 Ottobre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
10 Ottobre 2025

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 10 ottobre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Il ritorno ancora da capire bene, dopo anni, di Caparezza, la qualità di un’emergente come ORLANDO, la dolcezza di Roccuzzo, la storicità di Piero Pelù, Grazia Di Michele e Delta V.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana, cliccate in basso continua per le pagelle nuovi singoli del 10 ottobre 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 1

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 2

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 3

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 7

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 8

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 9

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?

Cerca su A.M.I.