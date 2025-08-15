15 Agosto 2025
15 Agosto 2025

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato

Dal primo ascolto a oggi: come è cambiata la percezione delle canzoni dell’estate senza tormentoni

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell'estate 2025
Top & Flop canzoni estate 2025. Arrivati a Ferragosto è giusto, oltre che doveroso, fare un piccolo recap in musica e capire se le sensazioni date dai brani estivi di quest’anno siano cambiate con il passare delle settimane o se tutto sia rimasto invariato rispetto alle prime impressioni.

Da Alfa al duo Brancale/Amoroso, da Anna Pepe ad Annalisa, sono quasi 200 i brani dei cantanti noti dell’estate 2025. Nella prima parte di questo articolo troverete 10 top e 10 flop, frutto di un giudizio che mescola vari fattori: andamento generale in classifica e una valutazione quanto più oggettiva possibile a livello tecnico.

Nella seconda parte, invece, verranno nominate quelle canzoni che, nelle pagelle settimanali, erano state promosse o bocciate (e viceversa) e su cui il giudizio è cambiato. Motivo per cui non troverete qui brani come quelli di Alfa, Anna, Annalisa e altri: in questi casi il giudizio è rimasto invariato.

La Top e Flop estate 2025 è curata da Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che, per All Music Italia, si occupa tra le altre cose delle pagelle del venerdì.

I 10 brani top dell’estate 2025

La prima parte è dedicata ai brani top, selezionati in base a riconoscibilità, qualità tecnica e, in minima parte, risultati di classifica. Ecco i 10 titoli, in ordine sparso:

  • AlfaA me mi piace
  • Alessandra Amoroso e Serena BrancaleSerenata
  • AnnaDésolée
  • The KolorsPronto come va
  • Carl Brave e Sarah ToscanoPerfect
  • Fabri Fibra e Tredici PietroChe gusto c’è
  • Cesare Cremonini e ElisaNonostante tutto
  • FulminacciSottocosto
  • AielloCome ti pare
  • Francesca MichielinFrancesca

I 10 brani flop dell’estate 2025

A seguire, i titoli che hanno deluso le aspettative secondo gli stessi criteri:

  • GhaliChill
  • TananaiBella Madonnina
  • Michele Bravi e Mida – Popolare
  • Sarah ToscanoTaki
  • GiorgiaL’unica
  • Mengoni, SAYF, RkomiSto bene al mare
  • BlancoMaledetta rabbia
  • Rose Villain, Tony EffeVictoria’s Secret
  • Coma CoseLa gelosia
  • Baby KFollia mediterranea

Consigli fuori classifica

Alcuni brani di artisti meno mainstream, non pensati per scalare le classifiche, ma che meritano un ascolto:

  • Venerus, Marco CastelloFelini
  • Anna Castiglia, SeltonU mari
  • Willie PeyoteNext
  • NapoleoneMaletiempo

Clicca su “continua” per scoprire i brani che, dopo diversi ascolti, sono saliti nelle preferenze e quelli che, invece, hanno finito per stancare.

Continua

All Music Italia

