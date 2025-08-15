Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato

Top & Flop canzoni estate 2025. Arrivati a Ferragosto è giusto, oltre che doveroso, fare un piccolo recap in musica e capire se le sensazioni date dai brani estivi di quest’anno siano cambiate con il passare delle settimane o se tutto sia rimasto invariato rispetto alle prime impressioni.
Da Alfa al duo Brancale/Amoroso, da Anna Pepe ad Annalisa, sono quasi 200 i brani dei cantanti noti dell’estate 2025. Nella prima parte di questo articolo troverete 10 top e 10 flop, frutto di un giudizio che mescola vari fattori: andamento generale in classifica e una valutazione quanto più oggettiva possibile a livello tecnico.
Nella seconda parte, invece, verranno nominate quelle canzoni che, nelle pagelle settimanali, erano state promosse o bocciate (e viceversa) e su cui il giudizio è cambiato. Motivo per cui non troverete qui brani come quelli di Alfa, Anna, Annalisa e altri: in questi casi il giudizio è rimasto invariato.
La Top e Flop estate 2025 è curata da Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che, per All Music Italia, si occupa tra le altre cose delle pagelle del venerdì.
I 10 brani top dell’estate 2025
La prima parte è dedicata ai brani top, selezionati in base a riconoscibilità, qualità tecnica e, in minima parte, risultati di classifica. Ecco i 10 titoli, in ordine sparso:
- Alfa – A me mi piace
- Alessandra Amoroso e Serena Brancale – Serenata
- Anna – Désolée
- The Kolors – Pronto come va
- Carl Brave e Sarah Toscano – Perfect
- Fabri Fibra e Tredici Pietro – Che gusto c’è
- Cesare Cremonini e Elisa – Nonostante tutto
- Fulminacci – Sottocosto
- Aiello – Come ti pare
- Francesca Michielin – Francesca
I 10 brani flop dell’estate 2025
A seguire, i titoli che hanno deluso le aspettative secondo gli stessi criteri:
- Ghali – Chill
- Tananai – Bella Madonnina
- Michele Bravi e Mida – Popolare
- Sarah Toscano – Taki
- Giorgia – L’unica
- Mengoni, SAYF, Rkomi – Sto bene al mare
- Blanco – Maledetta rabbia
- Rose Villain, Tony Effe – Victoria’s Secret
- Coma Cose – La gelosia
- Baby K – Follia mediterranea
Consigli fuori classifica
Alcuni brani di artisti meno mainstream, non pensati per scalare le classifiche, ma che meritano un ascolto:
- Venerus, Marco Castello – Felini
- Anna Castiglia, Selton – U mari
- Willie Peyote – Next
- Napoleone – Maletiempo
