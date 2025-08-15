Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato

Top & Flop canzoni estate 2025. Arrivati a Ferragosto è giusto, oltre che doveroso, fare un piccolo recap in musica e capire se le sensazioni date dai brani estivi di quest’anno siano cambiate con il passare delle settimane o se tutto sia rimasto invariato rispetto alle prime impressioni.

Da Alfa al duo Brancale/Amoroso, da Anna Pepe ad Annalisa, sono quasi 200 i brani dei cantanti noti dell’estate 2025. Nella prima parte di questo articolo troverete 10 top e 10 flop, frutto di un giudizio che mescola vari fattori: andamento generale in classifica e una valutazione quanto più oggettiva possibile a livello tecnico.

Nella seconda parte, invece, verranno nominate quelle canzoni che, nelle pagelle settimanali, erano state promosse o bocciate (e viceversa) e su cui il giudizio è cambiato. Motivo per cui non troverete qui brani come quelli di Alfa, Anna, Annalisa e altri: in questi casi il giudizio è rimasto invariato.

La Top e Flop estate 2025 è curata da Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che, per All Music Italia, si occupa tra le altre cose delle pagelle del venerdì.

I 10 brani top dell’estate 2025

La prima parte è dedicata ai brani top, selezionati in base a riconoscibilità, qualità tecnica e, in minima parte, risultati di classifica. Ecco i 10 titoli, in ordine sparso:

Alfa – A me mi piace

– Alessandra Amoroso e Serena Brancale – Serenata

e – Anna – Désolée

– The Kolors – Pronto come va

– Carl Brave e Sarah Toscano – Perfect

e – Fabri Fibra e Tredici Pietro – Che gusto c’è

e – Cesare Cremonini e Elisa – Nonostante tutto

e – Fulminacci – Sottocosto

– Aiello – Come ti pare

– Francesca Michielin – Francesca

I 10 brani flop dell’estate 2025

A seguire, i titoli che hanno deluso le aspettative secondo gli stessi criteri:

Ghali – Chill

– Tananai – Bella Madonnina

– Michele Bravi e Mida – Popolare

e – Sarah Toscano – Taki

– Giorgia – L’unica

– Mengoni , SAYF , Rkomi – Sto bene al mare

, , – Blanco – Maledetta rabbia

– Rose Villain , Tony Effe – Victoria’s Secret

, – Coma Cose – La gelosia

– Baby K – Follia mediterranea

Consigli fuori classifica

Alcuni brani di artisti meno mainstream, non pensati per scalare le classifiche, ma che meritano un ascolto:

Venerus , Marco Castello – Felini

, – Anna Castiglia , Selton – U mari

, – Willie Peyote – Next

– Napoleone – Maletiempo

Clicca su “continua” per scoprire i brani che, dopo diversi ascolti, sono saliti nelle preferenze e quelli che, invece, hanno finito per stancare.