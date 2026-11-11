Willie Peyote torna dal vivo nell’estate 2027 con due concerti annunciati a distanza di un giorno: il 6 luglio al Flowers Festival di Collegno (Torino) e il 7 luglio allo Sherwood Festival di Padova. Le prevendite per entrambi gli appuntamenti sono aperte.

Le date arrivano dopo la conclusione del Club Tour 2026, terminato il 7 novembre alla Hall di Padova. Per i nuovi concerti l’artista sarà accompagnato dalla band che ha preso parte alla tournée autunnale.

Willie Peyote concerti 2027: date e biglietti

Le prime due date confermate per l’estate sono entrambe inserite nei cartelloni di festival. Non è stato annunciato un nuovo tour con un nome distinto: il circuito TicketOne raccoglie gli spettacoli sotto la denominazione Estate 2027.

Willie Peyote · Estate 2027 Data Città Biglietti 6 lug 2027 COLLEGNO (TO)

Flowers Festival – Cortile Lavanderia a Vapore Biglietti 7 lug 2027 PADOVA

Sherwood Festival – Park Nord, Stadio Euganeo Biglietti Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia → All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Willie Peyote al Flowers Festival 2027 a Collegno

Martedì 6 luglio 2027 Willie Peyote sarà al Flowers Festival, nel Cortile della Lavanderia a Vapore, all’interno del Parco della Certosa di Collegno, in corso Pastrengo 51. Il concerto è indicato alle ore 22:00 dal circuito di prevendita.

L’organizzazione ha comunicato un prezzo di 30 euro più diritti di prevendita per il posto unico in piedi. Su TicketOne il biglietto intero è attualmente indicato a 34,50 euro, oltre a eventuali commissioni di servizio.

Willie Peyote allo Sherwood Festival 2027 a Padova

Mercoledì 7 luglio 2027 è in programma il concerto allo Sherwood Festival, al Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova. Il sito del festival indica l’apertura dei cancelli alle 19:00 e l’inizio del live alle 21:00.

Il biglietto costa 25 euro più 3,75 euro di diritti di prevendita, per un totale di 28,75 euro, al netto di eventuali ulteriori commissioni dei circuiti. Le prevendite sono disponibili anche sul sito ufficiale dello Sherwood Festival.

La band di Willie Peyote per i concerti estivi

Ad accompagnare Willie Peyote nei due appuntamenti annunciati saranno Daniel Bestonzo alle tastiere, Dario Panza alla batteria, Luca Romeo al basso, Damir Nefat alla chitarra, Enrico Allavena al trombone e Pugni ai cori e alla chitarra acustica.

La formazione è la stessa del Club Tour 2026, che si è concluso il 7 novembre a Padova. La scaletta dei concerti estivi 2027 non è ancora disponibile.

Foto: Andrea Ripamonti