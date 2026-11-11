Tananai, prima volta all’Arena di Verona e sette date nei palasport nel 2027
Il 21 maggio il debutto all’Arena di Verona, poi a ottobre sette appuntamenti nei palasport.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Tananai tornerà in concerto nel 2027 con il Tananai Live Tour 2027. Il primo appuntamento sarà il 21 maggio all’Arena di Verona, dove l’artista si esibirà per la prima volta, prima della partenza del tour nei palasport prevista per ottobre.
La tournée toccherà Ancona, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Milano. L’8 ottobre al Palaprometeo di Ancona sarà la data zero della leg autunnale, mentre la chiusura è fissata per il 28 ottobre all’Unipol Dome di Milano.
Il ritorno dal vivo arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di Buonanotte anche stanotte, il singolo con cui Tananai ha riaperto la propria attività discografica dopo due anni dall’album CalmoCobra.
Tananai Live Tour 2027: le date dei concerti
Il calendario comprende un concerto speciale all’Arena di Verona a maggio e sette appuntamenti nei palasport nel mese di ottobre.
|Data
|Città
|Biglietti
|21 mag 2027
|VERONA
Arena di Verona
|DAL 12/11, ORE 14:00
|8 ott 2027
|ANCONA
Palaprometeo · Data zero
|DAL 12/11, ORE 14:00
|10 ott 2027
|BOLOGNA
Unipol Arena
|DAL 12/11, ORE 14:00
|12 ott 2027
|TORINO
Inalpi Arena
|DAL 12/11, ORE 14:00
|14 ott 2027
|FIRENZE
Nelson Mandela Forum
|DAL 12/11, ORE 14:00
|19 ott 2027
|ROMA
Palazzo dello Sport
|DAL 12/11, ORE 14:00
|24 ott 2027
|NAPOLI
Palapartenope
|DAL 12/11, ORE 14:00
|28 ott 2027
|MILANO
Unipol Dome
|DAL 12/11, ORE 14:00
Tananai dall’Arena di Verona ai palasport
La data del 21 maggio segnerà il debutto di Tananai all’Arena di Verona e anticiperà di alcuni mesi la parte principale del tour. La leg nei palasport partirà quindi l’8 ottobre da Ancona e si svilupperà nell’arco di tre settimane.
Il Tananai Live Tour 2027 è prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners. Per Tananai sarà il ritorno sul palco dopo la precedente stagione live, che lo aveva portato dai concerti in Italia al suo primo tour nei club europei.
Biglietti per il Tananai Live Tour 2027
I biglietti per tutte le date saranno in vendita dalle ore 14:00 di giovedì 12 novembre 2026 su TicketOne e attraverso le prevendite abituali.
Foto: Mattia Guolo
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