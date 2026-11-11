Tonino Carotone, Gran Reserva: album, libro e date del tour
Il nuovo disco esce il 13 novembre e il tour parte il 21 da Cagliari. In programma anche la ristampa del libro e un film.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Tonino Carotone riparte dal palco con Gran Reserva Live 2026/2027, il tour che segue l’uscita del nuovo album Gran Reserva. La prima data annunciata è il 21 novembre 2026 al Jester Club di Cagliari; il calendario prosegue nei club fino a febbraio 2027, in attesa degli appuntamenti estivi.
Gran Reserva esce il 13 novembre 2026 per Maninalto! Records, con distribuzione Self nei negozi e Believe sulle piattaforme digitali. Contiene venti brani del repertorio dell’artista, ripresi in nuove versioni dopo essere stati suonati dal vivo nel corso degli anni.
Il disco è stato registrato dal vivo in studio in un’unica giornata, con la band reduce da 45 concerti insieme. Carotone è affiancato, tra gli altri, da Antonello Gini al basso, Mario Pelagatti alle chitarre, Andrea Cattaneo alla batteria e Daniele Di Marco alle tastiere.
Tonino Carotone: date e biglietti del tour 2026/2027
|Data
|Città
|Biglietti
|21 novembre 2026
|Cagliari
Jester Club
|4 dicembre 2026
|Lucera (FG)
Palazzo D’Auria
|5 dicembre 2026
|Taranto
Mercato Nuovo
|8 dicembre 2026
|Carmiano (LE)
Piazza del Tempo
|11 dicembre 2026
|Ranica (BG)
Druso
|29 dicembre 2026
|Napoli
Luogo da annunciare
|2 gennaio 2027
|Ragusa
Teatro Tenda
|29 gennaio 2027
|Livorno
The Cage Theatre
|30 gennaio 2027
|Roma
Largo Venue
|12 febbraio 2027
|Milano
Arci Bellezza
|13 febbraio 2027
|Tortona (AL)
Wally’s Pub
|27 febbraio 2027
|Castiglione del Lago (PG)
La Darsena Live
Il libro e il film di Tonino Carotone
Il ritorno di Carotone comprende anche Il maestro dell’ora brava, il libro scritto con Federico Traversa e ripubblicato dall’11 novembre 2026 in un’edizione ampliata, a vent’anni dalla prima uscita. La nuova versione aggiunge, tra gli altri, i ricordi degli incontri con Don Andrea Gallo e Gino Paoli.
Per il 2027 è inoltre annunciata l’uscita al pubblico di È un mondo difficile, opera prima di Federico Mottica, già presentata alla Festa del Cinema di Roma. Carotone compare nel film in un cameo nei panni di sé stesso e la sua canzone Me cago en el amor è parte centrale della pellicola.
Foto: safe&SOUND
Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia