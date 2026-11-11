Tonino Carotone riparte dal palco con Gran Reserva Live 2026/2027, il tour che segue l’uscita del nuovo album Gran Reserva. La prima data annunciata è il 21 novembre 2026 al Jester Club di Cagliari; il calendario prosegue nei club fino a febbraio 2027, in attesa degli appuntamenti estivi.

Gran Reserva esce il 13 novembre 2026 per Maninalto! Records, con distribuzione Self nei negozi e Believe sulle piattaforme digitali. Contiene venti brani del repertorio dell’artista, ripresi in nuove versioni dopo essere stati suonati dal vivo nel corso degli anni.

Il disco è stato registrato dal vivo in studio in un’unica giornata, con la band reduce da 45 concerti insieme. Carotone è affiancato, tra gli altri, da Antonello Gini al basso, Mario Pelagatti alle chitarre, Andrea Cattaneo alla batteria e Daniele Di Marco alle tastiere.

Tonino Carotone: date e biglietti del tour 2026/2027

Tonino Carotone · Gran Reserva Live 2026/2027 Data Città Biglietti 21 novembre 2026 Cagliari

Jester Club 4 dicembre 2026 Lucera (FG)

Palazzo D’Auria 5 dicembre 2026 Taranto

Mercato Nuovo 8 dicembre 2026 Carmiano (LE)

Piazza del Tempo 11 dicembre 2026 Ranica (BG)

Druso 29 dicembre 2026 Napoli

Luogo da annunciare 2 gennaio 2027 Ragusa

Teatro Tenda 29 gennaio 2027 Livorno

The Cage Theatre 30 gennaio 2027 Roma

Largo Venue 12 febbraio 2027 Milano

Arci Bellezza 13 febbraio 2027 Tortona (AL)

Wally’s Pub 27 febbraio 2027 Castiglione del Lago (PG)

La Darsena Live

Il libro e il film di Tonino Carotone

Il ritorno di Carotone comprende anche Il maestro dell’ora brava, il libro scritto con Federico Traversa e ripubblicato dall’11 novembre 2026 in un’edizione ampliata, a vent’anni dalla prima uscita. La nuova versione aggiunge, tra gli altri, i ricordi degli incontri con Don Andrea Gallo e Gino Paoli.

Per il 2027 è inoltre annunciata l’uscita al pubblico di È un mondo difficile, opera prima di Federico Mottica, già presentata alla Festa del Cinema di Roma. Carotone compare nel film in un cameo nei panni di sé stesso e la sua canzone Me cago en el amor è parte centrale della pellicola.

Foto: safe&SOUND

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