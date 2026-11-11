Tommaso Primo annuncia tre date nel 2027 per il tour Nella vita bisogna essere romantici: il 4 marzo alla Santeria di Milano, l’11 marzo alla Casa della Musica di Napoli e il 30 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Al centro dei concerti c’è Canzoni ‘e ‘nnammurate, il nuovo album del cantautore napoletano, già disponibile sulle piattaforme digitali e in vinile. Il disco raccoglie nove ballate dedicate all’amore, dopo lavori nei quali Primo aveva affrontato soprattutto temi sociali, politici ed esistenziali.

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Il cantautore racconta di avere scritto nuove canzoni e recuperato brani rimasti a lungo inediti. Nel disco compaiono anche collaborazioni con Andrea Sannino, Roberto Colella, Mavi e Giovanna Perna.

Tommaso Primo: date e biglietti del tour 2026/2027

Tommaso Primo · Nella vita bisogna essere romantici Data Città Biglietti 4 marzo 2027 Milano

Santeria Biglietti 11 marzo 2027 Napoli

Casa della Musica Biglietti 30 marzo 2027 Roma

Auditorium Parco della Musica Biglietti

Le canzoni del nuovo album dal vivo

Con Canzoni ‘e ‘nnammurate, Primo torna a una scrittura incentrata sulle relazioni. Tra i brani ci sono anche tre canzoni intitolate a tre ragazze, figure attraverso le quali il cantautore racconta gesti e situazioni della vita quotidiana.

Il nuovo lavoro arriva dopo album come Fate, Sirene e Samurai, 3103, Favola Nera e Vangelo secondo Primo. La scaletta dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.

Foto: Ufficio stampa Tommaso Primo

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