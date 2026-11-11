Tommaso Primo annuncia Nella vita bisogna essere romantici: le date
Il cantautore napoletano presenta dal vivo Canzoni ‘e ‘nnammurate: tre appuntamenti a marzo tra Milano, Napoli e Roma.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Tommaso Primo annuncia tre date nel 2027 per il tour Nella vita bisogna essere romantici: il 4 marzo alla Santeria di Milano, l’11 marzo alla Casa della Musica di Napoli e il 30 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Al centro dei concerti c’è Canzoni ‘e ‘nnammurate, il nuovo album del cantautore napoletano, già disponibile sulle piattaforme digitali e in vinile. Il disco raccoglie nove ballate dedicate all’amore, dopo lavori nei quali Primo aveva affrontato soprattutto temi sociali, politici ed esistenziali.
Il cantautore racconta di avere scritto nuove canzoni e recuperato brani rimasti a lungo inediti. Nel disco compaiono anche collaborazioni con Andrea Sannino, Roberto Colella, Mavi e Giovanna Perna.
Tommaso Primo: date e biglietti del tour 2026/2027
Le canzoni del nuovo album dal vivo
Con Canzoni ‘e ‘nnammurate, Primo torna a una scrittura incentrata sulle relazioni. Tra i brani ci sono anche tre canzoni intitolate a tre ragazze, figure attraverso le quali il cantautore racconta gesti e situazioni della vita quotidiana.
Il nuovo lavoro arriva dopo album come Fate, Sirene e Samurai, 3103, Favola Nera e Vangelo secondo Primo. La scaletta dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.
Foto: Ufficio stampa Tommaso Primo
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