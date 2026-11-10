Cosmo annuncia le date dei concerti del 2027 con Il fiore del futuro Club Tour 2027: otto serate in club e teatri, dal 29 gennaio all’Estragon di Bologna al 26 febbraio all’Eremo Club di Molfetta.

I biglietti vanno in vendita alle 15:00 di martedì 10 novembre. Il tour arriva dopo l’annuncio di Il fiore del futuro, il nuovo album di Cosmo in uscita venerdì 20 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy/42Records e già disponibile in preorder.

Cosmo tour 2027: le date dei concerti nei club

Il calendario conta otto concerti, tutti con inizio alle 21:00 e biglietti a 38 euro per ogni data. Le porte aprono alle 19:00 a Bologna, Roma, Firenze e Molfetta e alle 19:30 a Napoli, Padova, Milano e Venaria Reale.

Il nuovo spettacolo di Cosmo: nuovi arrangiamenti e scaletta ripensata

Con il tour matinée di La fonte, Cosmo ha fatto ballare il pubblico alle prime luci dell’alba. Il nuovo tour lo riporta invece nei club, di sera, dopo l’uscita di Il fiore del futuro.

Lo spettacolo è completamente rinnovato rispetto a quello della scorsa estate, con nuovi arrangiamenti e una scaletta ripensata per questa dimensione live. Il tour è prodotto da DNA concerti.

La scaletta del tour: arriva dal 29 gennaio da Bologna

La scaletta si saprà dalla sera del 29 gennaio 2027, quando il tour parte dall’Estragon di Bologna. Quella del tour matinée dell’estate non vale come anticipazione.

Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina