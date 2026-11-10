Cosmo porta Il fiore del futuro nei club: il tour 2027 parte il 29 gennaio da Bologna
Prima data all’Estragon di Bologna il 29 gennaio, ultima all’Eremo Club di Molfetta il 26 febbraio.
di All Music Italia ·
Cosmo annuncia le date dei concerti del 2027 con Il fiore del futuro Club Tour 2027: otto serate in club e teatri, dal 29 gennaio all’Estragon di Bologna al 26 febbraio all’Eremo Club di Molfetta.
I biglietti vanno in vendita alle 15:00 di martedì 10 novembre. Il tour arriva dopo l’annuncio di Il fiore del futuro, il nuovo album di Cosmo in uscita venerdì 20 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy/42Records e già disponibile in preorder.
Cosmo tour 2027: le date dei concerti nei club
Il calendario conta otto concerti, tutti con inizio alle 21:00 e biglietti a 38 euro per ogni data. Le porte aprono alle 19:00 a Bologna, Roma, Firenze e Molfetta e alle 19:30 a Napoli, Padova, Milano e Venaria Reale.
|Data
|Città
|Biglietti
|29 gen 2027
|Bologna
Estragon
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|2 feb 2027
|Napoli
Casa della Musica
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|5 feb 2027
|Padova
Hall
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|8 feb 2027
|Milano
Alcatraz
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|11 feb 2027
|Venaria Reale (TO)
Teatro della Concordia
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|22 feb 2027
|Roma
Atlantico
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|24 feb 2027
|Firenze
Teatro Cartiere Carrara
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
|26 feb 2027
|Molfetta (BA)
Eremo Club
|Biglietti
dal 10 nov, ore 15
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Il nuovo spettacolo di Cosmo: nuovi arrangiamenti e scaletta ripensata
Con il tour matinée di La fonte, Cosmo ha fatto ballare il pubblico alle prime luci dell’alba. Il nuovo tour lo riporta invece nei club, di sera, dopo l’uscita di Il fiore del futuro.
Lo spettacolo è completamente rinnovato rispetto a quello della scorsa estate, con nuovi arrangiamenti e una scaletta ripensata per questa dimensione live. Il tour è prodotto da DNA concerti.
La scaletta del tour: arriva dal 29 gennaio da Bologna
La scaletta si saprà dalla sera del 29 gennaio 2027, quando il tour parte dall’Estragon di Bologna. Quella del tour matinée dell’estate non vale come anticipazione.
Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina
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