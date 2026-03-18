18 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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18 Marzo 2026

Cosmo annuncia il tour 2026: concerti matinée e date nei festival

Concerti diurni e nuovo album La fonte: Cosmo riparte dai festival con un tour estivo inedito.

Tour di Oriana Meo
Cosmo tour 2026 date concerti matinée
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Cosmo annuncia il La fonte – Matinée Tour 2026, una nuova serie di concerti estivi pensati in un formato inedito per la scena italiana: live diurni, programmati nelle ore del mattino. Il tour accompagnerà l’uscita del nuovo album La fonte, prevista per il 17 aprile 2026, e partirà a fine maggio attraversando alcuni dei principali festival italiani.

Con questo progetto, Cosmo continua il suo percorso di sperimentazione dal vivo, proponendo un’esperienza diversa dal classico concerto serale, costruita come un viaggio musicale che segue il ritmo della giornata, tra atmosfere più dilatate e momenti di maggiore intensità.

COSMO TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

  • 24 maggio 2026 – mi ami Festival – Milano
  • 2 giugno 2026 – Decibel Presents – Firenze
  • 5 luglio 2026 – acieloaperto Festival – Cesenatico (FC)
  • 12 luglio 2026 – Forte di Bard – Bard (AO)
  • 12 agosto 2026 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)
  • 15 agosto 2026 – Locus Festival – Ostuni (BR)

Il nuovo tour di Cosmo

Il La fonte – Matinée Tour 2026 nasce in continuità con il percorso live dell’artista, che negli anni ha proposto format fuori dagli schemi come il Cosmotrain, i tram di Cosmotronic e i concerti party di lunga durata. Anche questa volta il live diventa un’esperienza immersiva, pensata per ridefinire il rapporto tra musica, spazio e pubblico.

Il tour sarà l’occasione per portare dal vivo i brani del nuovo album La fonte, insieme a una selezione del repertorio dell’artista, ripensato in una nuova veste sonora.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del Cosmo tour 2026 sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati e sul sito ufficiale di DNA Concerti.

I numeri di Cosmo

Nel corso della sua carriera Cosmo ha costruito un percorso artistico che unisce elettronica e pop, distinguendosi per l’approccio innovativo ai live. Tra i suoi brani più noti figura L’ultima festa, che ha segnato una tappa importante nella sua discografia, contribuendo ad ampliare il suo pubblico.

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