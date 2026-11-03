Cosmo annuncia il nuovo album a sette mesi da La fonte: Il fiore del futuro esce venerdì 20 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy/42Records ed è già disponibile in preorder, nella la tracklist quattordici brani.

Il disco era nei piani di Cosmo ancora prima de La fonte e del successivo tour matinée, e ne ha lasciato tracce nel lavoro precedente. La più esplicita è una cartolina nel vinile de La fonte, con il titolo Il fiore del futuro e la data di novembre 2026.

Il 30 agosto, nell’ultima data del tour estivo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Cosmo ha eseguito l’inedito Desperado dell’amore, che apre il disco. Più di recente ha condiviso sui suoi canali social un secondo estratto, con versi su tensioni sociali e immagini di ribellione.

Cosmo ha pensato Il fiore del futuro come il rovescio de La fonte: se quest’ultimo era il giorno, sentimentale e introverso, il nuovo è la notte, più sensuale ed estroverso. Con i due dischi Cosmo prosegue la ricerca avviata con Sulle ali del cavallo bianco, uscito nel 2024.

Fra i due album c’è anche un legame sonoro: il suono che chiude la coda di Sboccia il fiore, ultima traccia de La fonte, è lo stesso che apre Desperado dell’amore, primo brano de Il fiore del futuro.

Cosmo, Il fiore del futuro: la tracklist di quattordici brani

# Titolo 1 Desperado dell’amore 2 Sto da dio 3 Vacci piano 4 Provo a vivere 5 Ultrapop 6 Appunti 7 Quale fiore 8 Smontami 9 Il futuro pt. 1 10 Il futuro pt. 2 11 Dalla tua fonte alla mia bocca 12 Frittura d’amore 13 Collegarsi 14 Prendersi cura

Il fiore del futuro arriva in tre formati fisici: vinile trasparente, vinile rosso e CD, ciascuno in versione standard e in versione autografata.

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Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina