Blanco pubblica a sorpresa Stelle&Galassie, il nuovo singolo uscito lunedì 9 novembre su tutte le piattaforme per BAMBAM S.r.l./Universal Music Italia, a undici giorni dallo scontro social con il suo vecchio management. Il testo racconta una fuga a due da un posto che non lo comprende.

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Il significato di Stelle&Galassie di Blanco

Blanco ha presentato il singolo sui social con queste parole: “Questa canzone è un checkpoint importantissimo della mia vita. Avevo 15 anni era il momento in cui giravo in un bosco di speranze, e tutto questo era solo un sogno.”

Il cantautore prosegue: “Non potevo non dargli importanza, ma soprattutto non farla live. Finalmente, fuori ovunque.” Il brano era già stato eseguito dal vivo prima di arrivare su disco.

Fra gli autori del testo c’è Sergio Paulo Valvano, in arte Paulo, uno degli allievi di Amici 26, che nel settembre 2022 aveva aperto il concerto di Blanco all’Ippodromo SNAI di San Siro.

Nelle prime strofe chi canta è “con Orange a casa sua” e vuole lasciare un posto dove “non comprendono il mio atteggiamento”. Per farlo dice che prenderà “qualche droga per andare via” e parla di un “trip che mi faccia sognare”.

Poi il testo si rivolge a un tu: chi canta si chiede “se ci sei o no” e nel ritornello gli chiede “Resta un po’ con me dai”, promettendo “ti porterò con me”. Il secondo ritornello, con le parole del titolo, dice “Dalle stelle alle galassie mi togli tutto l’ossigeno”.

Più avanti chi canta scommette che, a poter “ritornare indietro”, il tu “lo rifaresti” mentre lui “non lo rifarei mai”. Prima dei ritornelli finali promette “balleremo tra le stelle”, e il testo si chiude ripetendo “mi manchi tu”.

Credits del brano ▸ Artista · Blanco

· Blanco ▸ Titolo · Stelle&Galassie

· Stelle&Galassie ▸ Autori · Testo: Riccardo Fabbriconi, Sergio Paulo Valvano · Musica: Michele Zocca

· Testo: Riccardo Fabbriconi, Sergio Paulo Valvano · Musica: Michele Zocca ▸ Produttore · Michelangelo

Testo di Stelle&Galassie di Blanco

Baby mi gira gira la testa

sto con Orange a casa sua

a scrivere il nuovo pezzo

Per andare via da qua

qua dove non comprendono il mio atteggiamento,

qua dove non sanno come tira il vento

e non vogliono farmi scappare da qua

catene dentro la stanza

Col freddo che avanza

mamma fotterò queste rockstar

Prenderò

qualche droga per andare via

via via

in Qualche trip che mi faccia sognare

quasi senza pagare

Hai capito?

Ora tu come stai

mi chiedo se ci sei o no

baby quando risponderò

il tuo viso è una vista mozzafiato

forse sarà tardi

nati dalla spazzatura e diventati diamanti

Resta un po’ con me dai

Resta un po’ con me dai

presto andremo via

e ti porterò con me

e ti porterò con me

e ti porterò con me

Dalle stelle alle galassie

mi togli tutto l’ossigeno

i colori che si mischiano

con i tuoi occhi quando brilla

mi manchi tu

mi manchi tu

Scommetto se potessi ritornare indietro

tu lo rifaresti

mentre io se potessi ritornare indietro

non lo rifarei mai

mai con te, mai con lei

si però resto ancora, sì ora

si ora ma allora è il contrario con te

ti guarda negli occhi

balliamo dai

mentre parliamo si

che ho in mano le tue labbra

bagnate dall’alcol

cammini sullo skyline di punta nuda

io resot nudo ancora

balleremo tra le stelle

in mezzo all’universo

esplodendo come un’ipernova

Resta un po’ con me dai

Resta un po’ con me dai

presto andremo via

e ti porterò con me

e ti porterò con me

e ti porterò con me

Dalle stelle alle galassie

mi togli tutto l’ossigeno

i colori che si mischiano

con i tuoi occhi quando brilla

mi manchi tu

mi manchi tu

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.