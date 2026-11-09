Blanco torna a sorpresa con Stelle&Galassie, scritta con Paulo di Amici 26
Il singolo è uscito lunedì 9 novembre, undici giorni dopo lo scontro social con il suo vecchio manager Stefano Clessi.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Blanco pubblica a sorpresa Stelle&Galassie, il nuovo singolo uscito lunedì 9 novembre su tutte le piattaforme per BAMBAM S.r.l./Universal Music Italia, a undici giorni dallo scontro social con il suo vecchio management. Il testo racconta una fuga a due da un posto che non lo comprende.
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Il significato di Stelle&Galassie di Blanco
Blanco ha presentato il singolo sui social con queste parole: “Questa canzone è un checkpoint importantissimo della mia vita. Avevo 15 anni era il momento in cui giravo in un bosco di speranze, e tutto questo era solo un sogno.”
Il cantautore prosegue: “Non potevo non dargli importanza, ma soprattutto non farla live. Finalmente, fuori ovunque.” Il brano era già stato eseguito dal vivo prima di arrivare su disco.
Fra gli autori del testo c’è Sergio Paulo Valvano, in arte Paulo, uno degli allievi di Amici 26, che nel settembre 2022 aveva aperto il concerto di Blanco all’Ippodromo SNAI di San Siro.
Nelle prime strofe chi canta è “con Orange a casa sua” e vuole lasciare un posto dove “non comprendono il mio atteggiamento”. Per farlo dice che prenderà “qualche droga per andare via” e parla di un “trip che mi faccia sognare”.
Poi il testo si rivolge a un tu: chi canta si chiede “se ci sei o no” e nel ritornello gli chiede “Resta un po’ con me dai”, promettendo “ti porterò con me”. Il secondo ritornello, con le parole del titolo, dice “Dalle stelle alle galassie mi togli tutto l’ossigeno”.
Più avanti chi canta scommette che, a poter “ritornare indietro”, il tu “lo rifaresti” mentre lui “non lo rifarei mai”. Prima dei ritornelli finali promette “balleremo tra le stelle”, e il testo si chiude ripetendo “mi manchi tu”.
Testo di Stelle&Galassie di Blanco
Baby mi gira gira la testa
sto con Orange a casa sua
a scrivere il nuovo pezzo
Per andare via da qua
qua dove non comprendono il mio atteggiamento,
qua dove non sanno come tira il vento
e non vogliono farmi scappare da qua
catene dentro la stanza
Col freddo che avanza
mamma fotterò queste rockstar
Prenderò
qualche droga per andare via
via via
in Qualche trip che mi faccia sognare
quasi senza pagare
Hai capito?
Ora tu come stai
mi chiedo se ci sei o no
baby quando risponderò
il tuo viso è una vista mozzafiato
forse sarà tardi
nati dalla spazzatura e diventati diamanti
Resta un po’ con me dai
Resta un po’ con me dai
presto andremo via
e ti porterò con me
e ti porterò con me
e ti porterò con me
Dalle stelle alle galassie
mi togli tutto l’ossigeno
i colori che si mischiano
con i tuoi occhi quando brilla
mi manchi tu
mi manchi tu
Scommetto se potessi ritornare indietro
tu lo rifaresti
mentre io se potessi ritornare indietro
non lo rifarei mai
mai con te, mai con lei
si però resto ancora, sì ora
si ora ma allora è il contrario con te
ti guarda negli occhi
balliamo dai
mentre parliamo si
che ho in mano le tue labbra
bagnate dall’alcol
cammini sullo skyline di punta nuda
io resot nudo ancora
balleremo tra le stelle
in mezzo all’universo
esplodendo come un’ipernova
Resta un po’ con me dai
Resta un po’ con me dai
presto andremo via
e ti porterò con me
e ti porterò con me
e ti porterò con me
Dalle stelle alle galassie
mi togli tutto l’ossigeno
i colori che si mischiano
con i tuoi occhi quando brilla
mi manchi tu
mi manchi tu
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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