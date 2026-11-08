I Quintorigo e John De Leo tornano insieme sul palco nel 2027 con Rospo Grigio in Cattività, un tour di sette concerti che riunisce la formazione originale della band. Si parte il 22 gennaio da Perugia per arrivare il 7 febbraio a Bologna, passando per Firenze, Roncade, Milano, Roma e Torino.

Il titolo della tournée nasce dall’unione dei primi tre album del gruppo, Rospo, Grigio e In Cattività, che torneranno a essere eseguiti dal vivo dalla formazione che li ha realizzati.

Quintorigo e John De Leo: la formazione originale torna sul palco

Accanto a John De Leo alla voce ci saranno Valentino Bianchi al sax, Gionata Costa al violoncello, Andrea Costa al violino e Stefano Ricci al contrabbasso.

Il repertorio ripercorrerà i primi tre lavori dei Quintorigo, caratterizzati dall’incontro tra rock, jazz, musica classica e pop. Una combinazione costruita attorno a una strumentazione poco convenzionale per una formazione rock e alla voce di De Leo.

Il tour sarà accompagnato anche dalla pubblicazione di In Cattività per la prima volta in vinile. Il terzo album della band, al quale partecipò anche Ivano Fossati, comprende musiche utilizzate nella colonna sonora del film La forza del passato, diretto da Piergiorgio Gay e interpretato da Sergio Rubini e Bruno Ganz.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2002.

Quintorigo & John De Leo: le date del tour 2027