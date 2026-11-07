Marco Masini tornerà dal vivo nella primavera del 2027 con Teatri 2027, una tournée di 12 concerti in programma dal 6 aprile al 18 maggio. L’annuncio è arrivato martedì 3 novembre dal palco dell’Unipol Forum di Milano, durante la prima data del Live 2026 nei palasport.

Il nuovo tour partirà dal Teatro Team di Bari e attraverserà l’Italia fino all’ultima tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo. Tra le città in calendario ci sono anche Torino, Bologna, Catania, Sanremo e Milano.

Dopo i concerti nei palasport di novembre, Masini tornerà quindi a esibirsi in teatro, con uno spettacolo dedicato alle canzoni che hanno segnato i suoi oltre 35 anni di carriera.

Marco Masini Teatri 2027: tutte le date e i biglietti

Il calendario comprende dodici appuntamenti tra aprile e maggio 2027. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026, dopo una prevendita riservata agli iscritti al fan club iniziata alle ore 16:00.

Marco Masini, dai palasport ai teatri nel 2027

L’annuncio di Teatri 2027 arriva mentre Marco Masini è impegnato nei cinque concerti autunnali del Live 2026.

Dopo il debutto del 3 novembre a Milano, il calendario nei palasport prosegue il 4 novembre a Firenze, il 7 novembre a Padova, il 13 novembre a Roma e il 14 novembre a Napoli.

Il tour teatrale sarà invece l’occasione per ripercorrere oltre 35 anni di musica, dai primi successi come Disperato e Ci vorrebbe il mare fino alle canzoni più recenti.

Il repertorio potrà comprendere anche brani di Perfetto imperfetto, il progetto discografico pubblicato a marzo 2026. La scaletta ufficiale dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.

Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.