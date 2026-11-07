Marco Masini annuncia Teatri 2027: tutte le date del nuovo tour
Dal palco dell'Unipol Forum di Milano l'annuncio di 12 concerti nei teatri italiani, dal 6 aprile al 18 maggio 2027.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Marco Masini tornerà dal vivo nella primavera del 2027 con Teatri 2027, una tournée di 12 concerti in programma dal 6 aprile al 18 maggio. L’annuncio è arrivato martedì 3 novembre dal palco dell’Unipol Forum di Milano, durante la prima data del Live 2026 nei palasport.
Il nuovo tour partirà dal Teatro Team di Bari e attraverserà l’Italia fino all’ultima tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo. Tra le città in calendario ci sono anche Torino, Bologna, Catania, Sanremo e Milano.
Dopo i concerti nei palasport di novembre, Masini tornerà quindi a esibirsi in teatro, con uno spettacolo dedicato alle canzoni che hanno segnato i suoi oltre 35 anni di carriera.
Marco Masini Teatri 2027: tutte le date e i biglietti
Il calendario comprende dodici appuntamenti tra aprile e maggio 2027. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026, dopo una prevendita riservata agli iscritti al fan club iniziata alle ore 16:00.
|Data
|Città
|Biglietti
|06/04/2027
|Bari
Teatro Team
|Biglietti
|07/04/2027
|Isernia
Auditorium 10 Settembre 1943
|Biglietti
|10/04/2027
|Brescia
Teatro Clerici
|Biglietti
|21/04/2027
|Legnano (MI)
Teatro Galleria
|Biglietti
|22/04/2027
|Torino
Teatro Colosseo
|Biglietti
|27/04/2027
|Bologna
Teatro EuropAuditorium
|Biglietti
|03/05/2027
|Parma
Teatro Regio
|Biglietti
|05/05/2027
|Catania
Teatro Metropolitan
|Biglietti
|11/05/2027
|Assisi (PG)
Teatro Lyrick
|Biglietti
|14/05/2027
|Sanremo (IM)
Teatro Ariston
|Biglietti
|17/05/2027
|Milano
Teatro Arcimboldi
|Biglietti
|18/05/2027
|Bergamo
ChorusLife Arena
|Biglietti
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Marco Masini, dai palasport ai teatri nel 2027
L’annuncio di Teatri 2027 arriva mentre Marco Masini è impegnato nei cinque concerti autunnali del Live 2026.
Dopo il debutto del 3 novembre a Milano, il calendario nei palasport prosegue il 4 novembre a Firenze, il 7 novembre a Padova, il 13 novembre a Roma e il 14 novembre a Napoli.
Il tour teatrale sarà invece l’occasione per ripercorrere oltre 35 anni di musica, dai primi successi come Disperato e Ci vorrebbe il mare fino alle canzoni più recenti.
Il repertorio potrà comprendere anche brani di Perfetto imperfetto, il progetto discografico pubblicato a marzo 2026. La scaletta ufficiale dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.
Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.
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