Home › Tour

Tour

Marco Masini annuncia Teatri 2027: tutte le date del nuovo tour

Dal palco dell'Unipol Forum di Milano l'annuncio di 12 concerti nei teatri italiani, dal 6 aprile al 18 maggio 2027.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Marco Masini al pianoforte sul palco durante un concerto, con il pubblico davanti a sé e le luci blu e arancioni.

Marco Masini tornerà dal vivo nella primavera del 2027 con Teatri 2027, una tournée di 12 concerti in programma dal 6 aprile al 18 maggio. L’annuncio è arrivato martedì 3 novembre dal palco dell’Unipol Forum di Milano, durante la prima data del Live 2026 nei palasport.

Il nuovo tour partirà dal Teatro Team di Bari e attraverserà l’Italia fino all’ultima tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo. Tra le città in calendario ci sono anche Torino, Bologna, Catania, Sanremo e Milano.

Dopo i concerti nei palasport di novembre, Masini tornerà quindi a esibirsi in teatro, con uno spettacolo dedicato alle canzoni che hanno segnato i suoi oltre 35 anni di carriera.

Marco Masini Teatri 2027: tutte le date e i biglietti

Il calendario comprende dodici appuntamenti tra aprile e maggio 2027. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026, dopo una prevendita riservata agli iscritti al fan club iniziata alle ore 16:00.

Marco Masini · Teatri 2027
Data Città Biglietti
06/04/2027 Bari
Teatro Team		 Biglietti
07/04/2027 Isernia
Auditorium 10 Settembre 1943		 Biglietti
10/04/2027 Brescia
Teatro Clerici		 Biglietti
21/04/2027 Legnano (MI)
Teatro Galleria		 Biglietti
22/04/2027 Torino
Teatro Colosseo		 Biglietti
27/04/2027 Bologna
Teatro EuropAuditorium		 Biglietti
03/05/2027 Parma
Teatro Regio		 Biglietti
05/05/2027 Catania
Teatro Metropolitan		 Biglietti
11/05/2027 Assisi (PG)
Teatro Lyrick		 Biglietti
14/05/2027 Sanremo (IM)
Teatro Ariston		 Biglietti
17/05/2027 Milano
Teatro Arcimboldi		 Biglietti
18/05/2027 Bergamo
ChorusLife Arena		 Biglietti

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Marco Masini, dai palasport ai teatri nel 2027

L’annuncio di Teatri 2027 arriva mentre Marco Masini è impegnato nei cinque concerti autunnali del Live 2026.

Dopo il debutto del 3 novembre a Milano, il calendario nei palasport prosegue il 4 novembre a Firenze, il 7 novembre a Padova, il 13 novembre a Roma e il 14 novembre a Napoli.

Il tour teatrale sarà invece l’occasione per ripercorrere oltre 35 anni di musica, dai primi successi come Disperato e Ci vorrebbe il mare fino alle canzoni più recenti.

Il repertorio potrà comprendere anche brani di Perfetto imperfetto, il progetto discografico pubblicato a marzo 2026. La scaletta ufficiale dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.

Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Quanto AMI Marco?

Qui voti Marco Masini come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.

Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.

Il tuo voto
In questo articolo: MARCO MASINI
Condividi:

Articoli correlati