I Perturbazione presentano per la prima volta dal vivo Risuona sabato 7 novembre 2026 al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo. La data zero apre il tour Risuona dal vivo, con otto concerti annunciati tra il 2026 e il 2027. Sul palco, le canzoni del nuovo album si alterneranno ai brani del gruppo e ad alcune riletture della canzone italiana.

Perturbazione in concerto nel 2026 e 2027, le date del tour

Da Yazoo e Supertramp alle riletture della canzone italiana

Dopo il tour di La Buona Novella con Nada e Alessandro Raina, i Perturbazione tornano sul palco con un disco di dieci brani riletti in italiano, pubblicato da The Saifam Group. Ad anticiparlo è stato Quel che non ho più, la loro versione di Only You degli Yazoo.

Lo spettacolo mette le traduzioni della band accanto a quelle di altri interpreti italiani. Tra gli esempi annunciati ci sono le riletture di Leonard Cohen firmate da Fabrizio De André e Sgualdrina, la versione con cui Renato Zero ha riscritto Dreamer dei Supertramp. C’è anche Una città per cantare, la ballata di Danny O’Keefe passata per la voce di Jackson Browne e adattata in italiano da Ron.

Il percorso dei Perturbazione

Formatisi sui banchi di un liceo alle porte di Torino, i Perturbazione hanno pubblicato nel 2002 In circolo, l’album di Agosto. Nel 2014 hanno partecipato al Festival di Sanremo con L’Unica. Il gruppo ha superato gli 800 concerti tra Italia ed Europa.

Biglietti e prevendite

I link alle prevendite indicate dalla band sono nella tabella. Per la tappa dell’11 marzo al Wishlist di Roma, il calendario ufficiale riporta la data e la venue. Le informazioni sulla prevendita sono ancora da confermare.

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Foto: Luigi De Palma