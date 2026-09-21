Dopo due anni dall’ultima pubblicazione discografica, i Perturbazione tornano con Quel che non ho più, il primo brano che anticipa Risuona, il nuovo album in uscita il 9 ottobre per The Saifam Group. Il disco nasce da un’idea precisa: rileggere, tradurre e reinterpretare in italiano canzoni appartenenti alla storia della musica internazionale.

Il singolo è la versione italiana di Only You, brano pubblicato dagli Yazoo nel 1982 e portato al successo dalla voce di Alison Moyet. I Perturbazione ne hanno riscritto il testo in italiano e ne hanno realizzato un nuovo arrangiamento, mantenendo il nucleo emotivo della composizione originale.

Perturbazione – Quel che non ho più : la rilettura di Only You

Al centro di Quel che non ho più c’è un amore finito ma ancora desiderato. La separazione viene rappresentata attraverso l’immagine di una finestra: due persone si trovano ai lati opposti del vetro, ancora presenti nello sguardo dell’altra ma ormai incapaci di comunicare.

La traduzione sposta il brano in una dimensione linguistica nuova senza allontanarlo dall’atmosfera di Only You. Il lavoro dei Perturbazione si muove proprio sul confine tra fedeltà all’originale e trasformazione, utilizzando le parole italiane per appropriarsi della canzone e reinterpretarla secondo la propria sensibilità.

Il risultato conserva il carattere malinconico del brano degli Yazoo, ma lo affida a un nuovo arrangiamento e alla lettura della band torinese.

Risuona, il nuovo album dei Perturbazione

Quel che non ho più è il primo tassello di Risuona, album atteso per il 9 ottobre. Il progetto raccoglie canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano dai Perturbazione.

Per la band si tratta del primo album di nuove registrazioni dopo La Buona Novella (dal vivo con Nada e Alessandro Raina), pubblicato nel 2024 e successivamente portato in tour.

Il pre-order di Risuona è già attivo in formato CD Digipack e vinile Crystal 180 grammi numerato e autografato.

Il percorso dei Perturbazione

I Perturbazione sono nati sui banchi di un liceo scientifico alle porte di Torino. Dopo gli inizi e la gavetta, nel 2002 hanno pubblicato In circolo, album considerato tra i 100 migliori dischi italiani di sempre da Rolling Stone Italia e trainato dal singolo Agosto.

La loro discografia comprende, tra gli altri, Canzoni allo specchio del 2005, Del nostro tempo rubato del 2010, Musica X del 2013 e (Dis)amore del 2020.

Nel 2014 la band ha partecipato al Festival di Sanremo con L’Unica, brano che ha portato il nome dei Perturbazione davanti a un pubblico più ampio.

Nel corso della carriera il gruppo ha superato gli 800 concerti tra Italia ed Europa e ha sviluppato anche progetti che intrecciano musica, cinema, letteratura e teatro. Tra questi ci sono le sonorizzazioni dei film muti Maciste e The General, lo spettacolo Le città viste dal basso e le musiche realizzate per la trilogia teatrale dedicata a Natalia Ginzburg.

Nel 2021 Bao Publishing ha pubblicato la loro prima graphic novel, Chi conosci davvero, disegnata da Davide Aurilia.

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Immagine di copertina di Luigi De Palma