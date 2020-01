E’ passato poco più di un mese dall’uscita di Le Spalle in un Abbraccio, il singolo che ha segnato il ritorno dei Perturbazione dopo un periodo di silenzio durato 4 anni (Qui il nostro articolo).

Ora arriva Mostrami una donna, secondo brano che anticipa l’uscita dell’album (Dis)Amore prevista per il prossimo mese di marzo.

(Dis)Amore è l’ottavo album in studio della band piemontese e il primo pubblicato per l’etichetta Ala Bianca Records. Si tratta di un concept album di 23 brani e che descrive l’amore e il suo contrario sotto tutti i punti di vista possibili. L’uscita è prevista per il prossimo 20 marzo.

“Ascolto e riascolto le nuove canzoni in arrivo in primavera. Mi ci perdo. Io e i ragazzi non vediamo l’ora di farvele sentire!”

Mostrami una Donna è caratterizzato da un’atmosfera musicale ipnotica e allo stesso tempo malinconica. Un mix artistico in cui convivono le armonie e gli arpeggi di Johnny Marr e le innocenti provocazioni dei brani più celebri dello storico duo formato da Mogol e Lucio Battisti.

“Mostrami una donna che non ha qualcosa di lei

Raccontami, raccontami, perché lei”

Questo è il verso principe del singolo, che i Perturbazione descrivono così:

“È possibile racchiudere il mistero femminile in una sola donna? Perché proprio lei e non altre? Ci si incontra per scelta o per fatalità? La risposta la lasciamo a voi, certi che la troverete ascoltando il nostro nuovo brano Mostrami Una Donna.”

PERTURBAZIONE

Il 2020 dei Perturbazione si apre, quindi, con il nuovo singolo, anche se il vecchio anno ha segnato il ritorno che la band ha descritto così:

“Le spalle nell’abbraccio è stata sicuramente una delle soddisfazioni più grandi del 2019.”

Ora la band si sta preparando per l’atteso ritorno sul palco. Le date non sono ancora state annunciate ufficialmente.

“Il nuovo anno è iniziato e noi siamo già proiettati alla calda stagione dei live. Che la forza della musica sia con voi!”

Foto di Luigi De Palma dai Social dei Perturbazione – Copertina di Matteo Baracco