Perturbazione: ritorno dal vivo per presentare l’album “(Dis)Amore”

Sono passati poco più di due mesi dall’uscita per Ala Bianca Records di (Dis)Amore, l’album dei Perturbazione che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica (Qui la nostra videointervista). Il concept è stato inserito nella cinquina dei nominati alla Targa Tenco per il miglior album dell’anno, premio poi assegnato a Brunori Sas con Cip! (ne abbiamo parlato Qui).

I Perturbazione tra il 4 e il 9 agosto è stata in scena dal vivo al Teatro Carignano di Torino eseguendo dal vivo le musiche dello spettacolo La segretaria di Natalia Ginzburg. La band è a pochi passi dal palco che vede in scena Matilde Vigna, Christian La Rosa, Giorgia Cipolla, Elio D’Alessandro, in uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino.

La voglia di live e di incontrare il pubblico non si esaurisce con questo insolito appuntamento. Sono stati, infatti, annunciati i primi concerti estivi.

La band composta da Tommaso Cerasuolo (voce), Cristiano Lo Mele (chitarra), Rossano Lo Mele (batteria) e Alex Baracco (basso), salirà nuovamente sul palco per una serie di concerti, presentando per la prima volta dal vivo i pezzi del nuovo album.

PERTURBAZIONE LIVE

Il calendario del tour organizzato da Tube Agency è ancora in aggiornamento. Ecco le prime date.

22 Agosto Cremona – Porte Aperte Festival

5 Settembre Campobasso – Poietika

6 Settembre Prato – Officine Jungle

12 Settembre Ancona – La Mia Generazione Festival

