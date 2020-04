Il nuovo album dei Perturbazione (dis)amore, previsto per il 20 marzo e poi spostato al 24 aprile, viene rimandato a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

Date le recenti disposizioni governative, anche i tre eventi speciali con l’attore Francesco Montanari, che si sarebbero dovuti tenere a maggio, vengono spostati. Saranno comunicate appena possibile le nuove date.

“Qualche settimana fa spostammo la pubblicazione del disco al 24 aprile, tuttavia l’incertezza attuale e le condizioni distributive non ci consentono di realizzare questo obiettivo.

Altrettanto vale per i tre concerti di presentazione che si dovevano tenere a maggio a Milano, Torino e Roma insieme agli ospiti Francesco Montanari e Lele Battista. Per i rimborsi dei biglietti o la loro validità per le date e i locali che recupereremo dobbiamo aspettare di avere un calendario alternativo.

Le ragioni di questa incertezza sono le stesse che condizionano tanti altri in questo complicato momento.

Per quanto riguarda l’album il desiderio sarebbe di uscire tra maggio e giugno, vincolato tuttavia a una reale possibilità di attivare i canali distributivi.

Per i concerti noi per primi faremo il possibile per recuperarli e ci impegniamo a comunicarvi al più presto le decisioni in merito. Ci scusiamo e vi siamo grati per la pazienza.

Con affetto, dai perturbati e da tutti i loro collaboratori.”

I Perturbazione, in attesa di poter definire una nuova data di uscita del disco, presenteranno a breve un nuovo estratto dall’album in arrivo, il brano “Io mi domando se eravamo noi”, accompagnato dal videoclip diretto da Fabio Capalbo.