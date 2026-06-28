Luca Dirisio torna sulle scene musicali con un nuovo singolo. Dal 26 giugno 2026 è disponibile su tutte le piattaforme digitali Non te ne sei andata mai. Si tratta di un’intensa ballad, prodotta da Piero Garone e Tom Beaver per Garone Records e distribuita da ADA (divisione di Warner Music Group). La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube.

Il brano affronta il tema dei legami che continuano a vivere anche dopo una separazione, mettendo al centro ricordi, emozioni e il peso delle persone che lasciano un segno nella nostra vita.

“Non Te Ne Sei Andata Mai”: i legami che resistono al tempo

Il nuovo singolo sceglie un registro essenziale, lasciando spazio alla voce e al testo. Luca Dirisio racconta quella sensazione che accompagna chi scopre che alcune persone, pur non facendo più parte della quotidianità, continuano a essere presenti nei gesti, nei ricordi e nelle scelte di ogni giorno. L’artista canta quel momento in cui si comprende che alcuni legami non si spezzano davvero mai.

La produzione accompagna il racconto con sonorità pop misurate e un crescendo che segue l’evoluzione emotiva del brano, passando dalla nostalgia alla consapevolezza fino ad arrivare a un’apertura verso la speranza.

“Ci sono persone che, anche quando non sono più accanto a noi, continuano a vivere dentro ogni scelta, ogni ricordo, ogni emozione. Questa canzone nasce proprio da quella sensazione: accettare che certe presenze non se ne vadano davvero mai, ma trovino semplicemente un altro modo di restare“, afferma l’artista.

UN nuovo capitolo del percorso di luca dirisio

Il pubblico conosce Luca Dirisio nel 2004 grazie a Calma e sangue freddo, singolo che gli vale il riconoscimento di Artista Rivelazione dell’Anno al Festivalbar 2004. Nello stesso anno arriva l’album d’esordio, dal quale vengono estratti anche Il mio amico vende il tè, Usami e Per sempre.

Il disco ottiene un buon riscontro commerciale e viene pubblicato anche in Spagna, contribuendo a far conoscere il cantautore abruzzese anche fuori dall’Italia.

Con Non te ne sei andata mai, Luca Dirisio inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico. L’artista propone una canzone intensa, matura e profondamente emotiva. La scelta è di concentrarsi su un racconto intimo, senza rinunciare alla dimensione pop che ha caratterizzato la sua produzione.

Il brano punta sulla forza dell’interpretazione e su una scrittura diretta, raccontando un sentimento condiviso da chiunque abbia vissuto un amore importante o una perdita che continua a lasciare tracce nel tempo.

Il singolo conferma la volontà dell’artista di proseguire nella ricerca di nuove sfumature del pop d’autore italiano, mantenendo centrale la componente narrativa che da sempre distingue le sue canzoni.

Il videoclip di “Non te ne sei andata mai”

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, realizzato con la regia di Marco D’Andragora. Protagonisti delle immagini sono lo stesso Luca Dirisio e l’attrice Rita Pilato.