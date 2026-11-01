La pioggia non è necessariamente qualcosa da cui ripararsi. Può essere una benedizione, un momento di passaggio, persino una possibilità di rinascita. È da questa immagine che nasce Dio nella pioggia (qui il videoclip in anteprima), il nuovo singolo di Virginio: un brano che invita a cambiare prospettiva e a cercare uno spiraglio di luce anche nelle situazioni più buie.

Nella nostra intervista il cantautore ci accompagna alla scoperta dei diversi livelli di lettura della canzone: dalla spiritualità all’amore verso se stessi, dalla libertà alla necessità di una maggiore empatia. Ma si parla anche delle scelte musicali, delle influenze latinoamericane e di Grazie al caso, il suo nuovo podcast disponibile su Raiplay Sound.

Virginio, “Dio nella pioggia”: trovare la luce nel buio

Il riferimento a Dio presente nel titolo non deve essere necessariamente interpretato in senso religioso. Virginio chiarisce infatti che il concetto è molto più ampio: può rappresentare il divino, l’universo o qualcosa che si trova al di sopra di noi.

Di sicuro, il brano trae ispirazione da una celebre citazione del film V per Vendetta (“Mia nonna mi diceva sempre che Dio è nella pioggia“), che ribalta la consueta associazione tra il divino e la positività. Cercarlo nella pioggia significa infatti provare a riconoscere qualcosa di prezioso anche in ciò che normalmente consideriamo negativo.

Ma non è tutto! Di fatto, durante la nostra chiacchierata, Virginio cita anche un noto aforisma, che recita: “Ho chiesto a Dio i fiori e lui mi ha mandato la pioggia“.

D’altronde, non sempre le cose arrivano nella forma in cui le abbiamo immaginate o richieste, ma questo non significa che non possano portarci qualcosa di importante. Il cantautore spiega dunque di aver voluto raccontare proprio la possibilità di intravedere la luce anche quando intorno sembra tutto buio.

La pioggia come liberazione, rinascita e benedizione

Un altro livello di lettura di Dio nella pioggia riguarda il rapporto con noi stessi. La pioggia descritta da Virginio è infatti liberatoria: lava via le insicurezze e accompagna il cambiamento.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il cantautore ci invita a essere meno critici nei confronti di noi stessi, recuperando così la capacità di riconoscere il nostro valore. Ed ecco che la canzone si trasforma in un invito ad accettarsi e ad amarsi, andando oltre i propri limiti e superando le proprie paure.

Insomma, quella di Virginio è una pioggia quasi battesimale: un’immagine di passaggio e di rinnovamento.

Virginio: “Tutti a scuola di empatia”

Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è, senza alcun dubbio, una riflessione sul cambiamento sociale.

“Un po’ tutti dovremmo andare a lezione d’empatia“, chiosa Virginio, distinguendo questo concetto dalla sola educazione affettiva. Per il cantautore imparare a mettersi nei panni degli altri è infatti fondamentale per comprendere che non viviamo isolati, ma facciamo parte di una comunità.

Il discorso si allarga poi anche al tema dei diritti e Virginio sottolinea come non lottare per i diritti degli altri possa significare ritrovarsi, un domani, senza nessuno disposto a lottare per i nostri.

Un messaggio che parte dalla consapevolezza di vivere in un mondo condiviso e arriva alla necessità di riconoscere le difficoltà e le esperienze altrui. Perché, come racconta nell’intervista, non possiamo fare finta che gli altri non esistano.

“Dio nella pioggia”: una lettera al futuro

Dio nella pioggia guarda anche al futuro. Virginio descrive infatti il brano come una sorta di lettera indirizzata agli uomini e alle donne di domani, nella quale immagina una società più libera.

La libertà di cui parla, però, non riguarda soltanto i diritti o la possibilità di esprimere il proprio pensiero, ma anche il desiderio di liberarsi dai giudizi e da quei condizionamenti che limitano noi stessi e gli altri.

Un concetto racchiudo perfettamente nel verso conclusivo del brano: “Domani noi saremo noi, abbandonati e liberi da qui, e non diremo più domani”.

Non si tratta dunque più di aspettare che qualcosa cambi: il cambiamento sarà finalmente arrivato e non ci sarà più bisogno di rimandarlo al giorno successivo.

Virginio, “Grazie al caso”: il podcast

Nel corso dell’intervista c’è infine spazio anche per Grazie al caso, il nuovo podcast di Virginio – disponibile su RaiPlay Sound – in cui l’artista incontra protagonisti della musica, del cinema e dello spettacolo per farsi raccontare quel momento inatteso che ha cambiato il corso delle loro vite.

Il risultato? Un viaggio tra incontri, coincidenze e scelte, alla scoperta di quanto il caso possa intrecciarsi con il destino.

“Dio nella pioggia”: l’intervista a Virginio

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per scoprire l’universo musicale di Virginio.