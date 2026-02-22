22 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
22 Febbraio 2026

“Devorar El Cielo”, l’intervista a Virginio: “Lasciare andare è un grande atto d’amore”

Il brano si inserisce in un percorso artistico orientato al dialogo con il mercato latino e nord-americano

Interviste di Lorenza Ferraro
Virginio intervista Devorar El Cielo
Condividi su:

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da sabato 14 febbraio, Devorar El Cielo è il nuovo singolo di Virginio, scritto e interpretato interamente in lingua spagnola.

Prodotto a Miami da Jhomer Rios, il brano si inserisce in un percorso artistico orientato al dialogo con il mercato latino e nord-americano e segna l’avvio di una nuova fase internazionale per il cantautore che, dopo la partecipazione in qualità di ospite al PremioLo Nuestro“, nelle prossime settimane sarà impegnato tra Stati Uniti e Messico, con l’obiettivo di portare il pop italiano contemporaneo in una dimensione sempre più internazionale.

E, proprio a questo proposito, il prossimo 25 febbraio Virginio sarà il protagonista di uno speciale showcase a Miami, dove presenterà al pubblico statunitense la sua Devorar El Cielo.

Virginio Cover Devorar El Cielo

“DEVORAR EL CIELO”, L’INTERVISTA A VIRGINIO

Durante l’intervista Virginio ci ha parlato non solo di questo suo nuovo singolo, ma anche dell’importanza di lasciar andare, rinunciando ad avere il controllo su tutto, perché ci sono cose ben più grandi di noi che, purtroppo o per fortuna, non possiamo “manovrare” a nostro piacimento:

In una relazione serve fiducia, empatia e coraggio: il coraggio di restare, ma anche quello di lasciare andare, quando non si vibra più alla stessa frequenza. In fondo, lasciare andare è – di per sé – un grande atto d’amore, non solo nei confronti della persona amata, ma anche di se stessi”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo sonoro, e non solo, di Virginio!

Foto di copertina a cura di Ethan Malka

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 1

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
New Music Friday 20 febbraio 2026: pagelle ai nuovi singoli italiani 2

New Music Friday 20 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Salmo pigliatutto nella settimana pre-Sanremo
Lucio Presta e Maria De Filippi 3

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Ultimo e Mara Sattei, collaborazione per il brano "Te ne vai" 4

Ultimo torna autore: scrive "Te ne vai" per Mara Sattei
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 6

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 7

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Laura Pausini parla del videoclip con Leonardo DiCaprio al TG1 8

Laura Pausini lancia "Mariposa Tecknicolor" e svela: "Un rimpianto? Ho scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.