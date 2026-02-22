“Devorar El Cielo”, l’intervista a Virginio: “Lasciare andare è un grande atto d’amore”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da sabato 14 febbraio, Devorar El Cielo è il nuovo singolo di Virginio, scritto e interpretato interamente in lingua spagnola.

Prodotto a Miami da Jhomer Rios, il brano si inserisce in un percorso artistico orientato al dialogo con il mercato latino e nord-americano e segna l’avvio di una nuova fase internazionale per il cantautore che, dopo la partecipazione in qualità di ospite al Premio “Lo Nuestro“, nelle prossime settimane sarà impegnato tra Stati Uniti e Messico, con l’obiettivo di portare il pop italiano contemporaneo in una dimensione sempre più internazionale.

E, proprio a questo proposito, il prossimo 25 febbraio Virginio sarà il protagonista di uno speciale showcase a Miami, dove presenterà al pubblico statunitense la sua Devorar El Cielo.

“DEVORAR EL CIELO”, L’INTERVISTA A VIRGINIO

Durante l’intervista Virginio ci ha parlato non solo di questo suo nuovo singolo, ma anche dell’importanza di lasciar andare, rinunciando ad avere il controllo su tutto, perché ci sono cose ben più grandi di noi che, purtroppo o per fortuna, non possiamo “manovrare” a nostro piacimento:

“In una relazione serve fiducia, empatia e coraggio: il coraggio di restare, ma anche quello di lasciare andare, quando non si vibra più alla stessa frequenza. In fondo, lasciare andare è – di per sé – un grande atto d’amore, non solo nei confronti della persona amata, ma anche di se stessi”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo sonoro, e non solo, di Virginio!

Foto di copertina a cura di Ethan Malka