All Music Italia presenta in anteprima esclusiva il video di Dio nella pioggia, il singolo di Virginio uscito il 9 ottobre per Altafonte Italia. Lo dirige Ethan Malka, con la consulenza creativa di Domenico Iannizzi, in una storia ambientata negli Stati Uniti, dove il cantautore oggi vive.

Il video di Dio nella pioggia: Virginio fra una chitarra e una tromba

Nel video Virginio canta in abito bianco su una tribuna all’aperto, fra gli alberi, accanto ai musicisti Giuseppe Pinto e Luca Scala: uno alla chitarra, l’altro alla tromba, due strumenti del mariachi.

Il clip parte dalla musica suonata dal vivo, poi passa dal tramonto fra i palazzi alla notte di pioggia, in cui Virginio resta solo sotto la luce di un lampione.

Il cantautore spiega così l’immagine che dà il titolo alla canzone: “Ho sempre sentito che quando piove accade qualcosa di speciale, come se per un istante il cielo e la terra si toccassero. Per me, dire che Dio è nella pioggia significa proprio questo: sentire che esiste una connessione tra ciò che è lassù e noi, quaggiù.”

Poi Virginio aggiunge: “È qualcosa che penso da sempre e che avevo bisogno di trasformare in una canzone. Forse è per questo che sono così innamorato della pioggia.”

Il singolo prodotto da Jhomer Ríos e la versione in spagnolo

Il brano porta la melodia italiana di Virginio dentro le sonorità messicane. Lo produce il colombiano Jhomer Ríos, lo stesso di Devorar El Cielo. Per il mercato americano e latinoamericano esiste anche una versione in spagnolo, Dios en la lluvia.

Intanto, dall’8 ottobre, Virginio è anche su RaiPlay Sound con Grazie al caso, il podcast in cui chiede a protagonisti della musica, del cinema e dello spettacolo quale momento inatteso abbia cambiato la loro vita.