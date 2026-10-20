Giulio Casale pubblicherà il 15 gennaio 2027 endiadi, il suo quinto album solista, che arriva a oltre sette anni di distanza da Inexorable. Ad anticipare il disco sarà All’uomo, singolo in uscita il 19 novembre, data che coincide con la Giornata internazionale dell’uomo.

Il nuovo lavoro è prodotto da Alessandro Linzitto e sarà disponibile sia in formato CD sia in vinile. Il primo brano scelto per introdurre l’album è, quindi, All’uomo, che arriverà sulle piattaforme digitali alcune settimane prima della pubblicazione del disco.

Endiadi, la copertina e il riferimento a Nature Boy

Tra gli elementi che accompagnano il progetto c’è anche la copertina, sulla quale compare la Euplagia quadripunctaria, una farfalla notturna. Un dettaglio visivo che si affianca alla scelta musicale di inserire una rilettura di Nature Boy, brano scritto da Eden Ahbez e reso celebre dall’interpretazione di Nat King Cole.

La presenza del brano nel disco mette in relazione il nuovo repertorio di Casale con una composizione entrata nella storia della musica attraverso la voce di Cole.

Giulio Casale e la collaborazione con Alessandro Linzitto

Con endiadi, Giulio Casale raggiunge il quinto album pubblicato a proprio nome. Alla produzione c’è Alessandro Linzitto, coinvolto nella realizzazione del disco in uscita a gennaio 2027.

Il primo appuntamento per ascoltare il nuovo materiale sarà il 19 novembre con All’uomo. Per l’album bisognerà invece attendere il 15 gennaio 2027, quando endiadi sarà disponibile nei formati CD e vinile.