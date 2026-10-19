Dopo una pausa, MHANU diventa Manuelé: il cantautore di Castelfiorentino, 22 anni, riparte dal singolo G come Gigante, uscito l’11 settembre e prodotto da nessunoMP3.

Il cambio di nome era stato annunciato sui social: “eccomi. ho avuto bisogno di prendere distanza, fare ordine e capire dove volessi davvero andare. la musica, però, non si è mai fermata. è con me da sempre e, anche quando mi sono fermato io, ho continuato a cercarla, studiarla e viverla.”

“oggi riparto da qui, riparto da me. da un nuovo nome d’arte, da nuove canzoni e da un progetto musicale che sento finalmente mio. più musica. più visione. più focus. meno parole. non so dove mi porterà questo nuovo capitolo, ma so che ho tanta voglia di viverlo. da oggi, Manuelé“

Chi è Manuelé, autore di G come Gigante: da Castelfiorentino a Roma

Manuelé, all’anagrafe Manuel Siragusa, è nato il 26 agosto. Viene da Castelfiorentino, in provincia di Firenze, e vive a Roma per inseguire il sogno di fare il cantante.

La musica è in casa fin da piccolo, grazie alla famiglia. Ha iniziato a studiare pianoforte a 8 anni, poi ha frequentato il liceo musicale e si è diplomato nel 2023.

Nel 2020, con il nome Manuel Siragusa, ha pubblicato il brano Angelo azzurro. Con il nome MHANU sono usciti diversi pezzi, tra cui Giostre, Sincro e Narciso come te. Nel 2023 ha anche sostenuto una sfida ad Amici contro Luk3, perdendo.