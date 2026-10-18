Samuela torna con Terra Lieve, il nuovo singolo uscito venerdì 16 ottobre 2026 per Vertical Music Records. Il brano arriva a più di due anni da Mostro, pubblicato a maggio 2024.

Samuela, il significato di Terra Lieve

Attraverso l’immagine di un viaggio in treno, Terra Lieve racconta una condizione di apparente movimento: lo scorrere di volti, luoghi e pensieri non coincide con un reale passo in avanti. Si resta dentro schemi conosciuti e la sensazione di fondo è quella di essere ancora fermi nello stesso punto.

Il brano mette a confronto il desiderio di una vita diversa e la paura di fare il passo che potrebbe renderla possibile. Uscire dai propri schemi significa rinunciare a una parte delle proprie certezze, mettere in discussione ciò che si conosce e accettare di non sapere dove porterà una nuova strada.

Samuela parla di una rivoluzione molto più intima. Non riguarda soltanto ciò che si vorrebbe vedere cambiare nel mondo, ma la disponibilità a guardarsi davvero, a riconoscere ciò che appesantisce e a domandarsi quanto si è disposti a lasciare andare.

“Se vuoi fare davvero la rivoluzione, devi prima diventare consapevole di tutto ciò che, dentro di te, continua ad alimentare le stesse guerre contro cui scendi in piazza”, dice Samuela.

“Quanto odio porti con te, ogni giorno? E quanto, invece, sei disposto a lasciare andare di te stesso per fare spazio a qualcosa di immensamente più grande?”, si chiede l’artista.

Terra Lieve prende forma quando ci si accorge che continuare a percorrere lo stesso sentiero non può condurre altrove. Crollare può far parte del percorso e perdere l’equilibrio può essere il prezzo per smettere di restare immobili.

Chi è Samuela

Samuela è una cantautrice bolognese classe 1996. Dopo un’infanzia e un’adolescenza dedicate allo sport agonistico, trova nel canto e nella scrittura il suo modo di esprimersi.

Finito il liceo, intraprende un percorso di studio del canto, della chitarra acustica e della composizione. Tra le sue influenze ci sono Florence and the Machine, Elisa, Levante, Franco Battiato e Zaz.

Nel 2019 partecipa al talent bolognese Like a Star e arriva in finale, facendosi conoscere da professionisti come Frank Nemola, Roberta Giallo e Michele Torpedine. Nel 2022 riceve il premio Vocalità e sensibilità cantautoriale al contest Onda Rosa Indipendente.

Tra il 2022 e il 2023 si esibisce in diversi locali e spazi della scena bolognese, tra cui Locomotiv Club, Bravo Caffè, Nassau, Porta Pratello e Battiferro. Nel 2024 pubblica Mostro, il brano con cui vince il Premio Meeting di Rimini.