Cristiano De André torna in concerto a dicembre con il De André canta De André Best of Tour 2026. Il calendario del tour si arricchisce di due nuove date: il 4 dicembre al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, e il 10 dicembre al Teatro Duemila di Ragusa.

Gli appuntamenti annunciati portano a cinque i concerti in programma per dicembre, con tappe anche a Brescia, Biella e Crotone. Sul palco Cristiano ripercorre le canzoni di Fabrizio De André, attraverso il repertorio che ha reinterpretato nei quattro album del progetto De André canta De André.

Cristiano De André concerti 2026: tutte le date del tour

Il calendario di dicembre si apre il 2 dicembre a Brescia e si conclude il 12 dicembre a Crotone. Per la nuova data di Ragusa i biglietti sono già disponibili su TicketOne, mentre la prevendita per Rovereto partirà nei prossimi giorni.

Cristiano De André · Best of Tour 2026 Data Città Biglietti 2 dic 2026 Brescia

Dis_Play Brixia Forum Biglietti 3 dic 2026 Biella

Teatro Odeon Biglietti 4 dic 2026 Rovereto (TN)

Mart A breve 10 dic 2026 Ragusa

Teatro Duemila Biglietti 12 dic 2026 Crotone

Teatro Scaramuzza Biglietti

De André canta De André Best of Tour 2026: il progetto

Il Best of Tour riunisce una selezione delle canzoni di Fabrizio De André che Cristiano ha portato negli anni sul palco e in studio. Il percorso discografico De André canta De André comprende quattro album pubblicati nel 2009, 2010, 2017 e 2023.

L’ultimo capitolo è Storia di un impiegato, pubblicato nel 2023. Il progetto riprende l’omonimo album di Fabrizio De André e si inserisce nel lavoro con cui Cristiano ha riletto il repertorio del padre, dando alle canzoni nuovi arrangiamenti e una propria interpretazione.

Il concerto attraversa quindi diverse fasi di questo percorso, senza limitarsi a un singolo album.

Cristiano De André: i musicisti sul palco

Ad accompagnare Cristiano De André ci sono Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

Luisi ha curato anche gli arrangiamenti dei primi due album della serie De André canta De André.

Durante lo spettacolo Cristiano alterna voce e strumenti, suonando chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino.

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

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Foto: Mele Bettoja