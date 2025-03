Cristiano De André conferma… sta scrivendo un brano per candidarsi al Festival di Sanremo 2026

Quest’anno il palco del Festival di Sanremo ha visto il ritorno di diversi cantautori che mancavano da alcuni anni, da Simone Cristicchi (in gara) a Cristiano De André (nella serata dei duetti). L’artista, dopo averne fatto cenno proprio in quei giorni conferma: “Vorrei tornare in gara a Sanremo 2026!”

Ad oggi il cantautore conta quattro partecipazioni in gara di cui l’ultima nel 2014 (direttore artistico e presentatore Fabio Fazio).

Il debutto avvenne nel 1985 nella categoria Nuove proposte, era il secondo anno della gara dedicata a nuovi talenti, e Cristiano partecipava con Bella più di me classificandosi quarto in un edizione vinta da Cinzia Corrado.

Il ritorno avviene da big nel 1993 e lo porta ad un passa dalla vittoria con Dietro la porta (vinse Enrico Ruggeri con Mistero). Dieci anni dopo, ancora una volta con Baudo alla guida, torna con Un giorno nuovo e si classifica 12esimo. L’ultima partecipazione è quella del 2014, anno in cui i brani in gara per artista erano due (vedi qui): Indivisibili, eliminata, e Il Cielo è vuoto settima classificata (canzone che tra l’altro vedeva tra gli autori Dardust e Diego Mancino).

Ora Cristiano De André sembra intenzionato a tornare a gareggiare al Festival di Sanremo, come dichiarato all’Ansa.

Cristiano de andrè a sanremo 2026?

Il giorno dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo dove, ospite di Bresh nella serata dei duetti ha interpretato Crêuza de Mä, iconico brano del repertorio del padre, Cristiano aveva già manifestato la volontà di tornare al Festival. Il tutto con tanto di stoccata ad Amadeus reo secondo alcuni di aver trascurato il mondo dei cantautorei:

“Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire. Amadeus anche basta, abbiamo raggiunto il punto più basso. Sanremo è un bel paese dei balocchi, è un’atmosfera molto up. Il palco, le prove, le interviste. Questa è la quinta volta che cammino su questo palco e l’anno prossimo mi auguro di essere in gara; sto scrivendo un nuovo album”.

Ora il cantautore genovese torna sull’argomento e rivela all’Ansa di essere alla ricerca della canzone giusta: