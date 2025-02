Il Festival di Sanremo dal 2011 al 2025: da Gianni Morandi all’impero Amadeus

Festival di Sanremo 2011-2024: la storia tra pandemia, polemiche e successi (inaspettati e non).

Chiuso il Festival di Sanremo 2025, un’edizione che, almeno sul piano degli ascolti televisivi e dello streaming, ha mantenuto il passo con quelle di Amadeus (salvo il disastro delle Nuove Proposte, vedi qui), torniamo a parlare del Festival per concludere il nostro viaggio in sette capitoli dedicati ai 75 anni del Festival della Canzone Italiana.

Per chi si fosse perso gli appuntamenti precedenti, ecco un veloce riepilogo:

