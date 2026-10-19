Si tornerà ad apprezzare il contenuto delle canzoni?

Secondo me è da un po’ che non si sta attenti ai contenuti delle canzoni. Forse mai.

È una questione ciclica. Adesso c’è questo trend di far andare i numeri, le cose che fanno streaming. Quando un artista va in televisione o in radio lo presentano dicendo che ha 100 milioni di stream su Spotify, non cosa ha scritto. Il contenuto è secondario, è più il quanto che il cosa.

I tempi cambiano, e oggi si fa molta attenzione alla funzione, all’utile, perché viviamo in un mondo fatto di utile. Magari un giorno l’inutile avrà molta più importanza. Noi ci auguriamo che arrivi quel momento, e saremo già pronti con un sacco di cose inutili.