Venerdì 16 ottobre 2026 esce N OI, il nuovo EP degli Eugenio in Via Di Gioia per Carosello Records. La band lo presenta dal vivo dal 16 novembre con sette date nei club italiani, poi il 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Assago.

L’EP è anticipato dai singoli Ciao bella Italia, con il Piccolo Coro dell’Antoniano, e Baciamoci. Il pre-save su Songwhip è attivo dall’8 ottobre, giorno dell’annuncio.

Il significato di N OI

Il titolo N OI gioca sull’impossibilità di scegliere un solo significato: c’è chi legge n 01, un nuovo inizio, chi pensa a un errore di battitura e chi vede semplicemente la parola noi.

L’EP mette al centro il noi come identità collettiva, un plurale in costruzione che nasce dall’incontro tra persone, esperienze e domande. Si contrappone all’“io perenne” di una società individualista e competitiva, immaginando uno spazio in cui l’ego si fa da parte senza negare l’individualità.

Il presente è fatto di una realtà frammentata, di informazioni, immagini e opinioni chiuse in bolle. N OI invita a fare un passo indietro, rallentare e recuperare il contesto per ricomporre l’immagine prima di darle un significato.

Diventano così centrali la presenza e la relazione: non tutto deve essere raggiunto, dimostrato o conquistato, a volte esserci è già abbastanza. Il noi diventa possibile quando l’io non deve più affermarsi contro l’altro e può aprire uno spazio di incontro.

L’EP non vuole definire una volta per tutte cosa significhi essere noi. Lo racconta come un percorso fatto insieme, in continua evoluzione, che si costruisce attraverso i legami: l’inizio di qualcosa che deve ancora diventare.

L’annuncio dell’EP è arrivato con un video-manifesto su Instagram. Una voce guarda il mondo sempre più da vicino, fino a ritrovarlo capovolto dentro un cucchiaio. Poi smette di zoomare e lascia tempo al significato: forse, allontanandosi, sentirebbe più vicino il noi.

Il tour nei club 2026

L’EP verrà presentato dal vivo per la prima volta al Club Tour 2026, prodotto da A1 Concerti. Le sette tappe toccano Bologna, Padova, Firenze, Senigallia, Perugia, Roma e Molfetta, dal 16 al 27 novembre. Estragon di Bologna, Hall di Padova e Tenax di Firenze sono già sold out.

Il 5 maggio 2027 gli Eugenio in Via Di Gioia salgono per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago con TUTTI DENTRO, il concerto più grande della loro carriera. Date e biglietti di ogni tappa sono nell’articolo con il calendario completo.

Quanto AMI Eugenio in Via Di Gioia? I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato. Il tuo voto Vota

Foto di Alessandro Treves