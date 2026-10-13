Chi è RIO, il cantante di X Factor 2026? Il suo vero nome è Niccolò Riolfo, è nato nel 2003, viene da Milano e fa rock. Dopo le Audition con una versione molto personale di Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni, ai Bootcamp ha cantato Chicco e Spillo di Samuele Bersani.

I quattro sì dei giudici gli aprono le Last Call di X Factor 2026. Ha attirato l’attenzione dei giudici per la personalità, nonostante i dubbi sulla dizione.

RIO di X Factor 2026: chi è Niccolò Riolfo, età e origini

Niccolò Riolfo, in arte RIO, è un cantautore, chitarrista e produttore milanese, classe 2003. Ha 23 anni e ha iniziato a dedicarsi alla musica a 19 anni, partendo dalla chitarra e avvicinandosi poi alla produzione musicale.

Prima di sviluppare il proprio progetto solista ha suonato in una band. Poi ha deciso di concentrarsi sulla scrittura delle sue canzoni, lavorando con altri musicisti per costruire il proprio repertorio.

È cresciuto a Milano, tra via Mac Mahon e via Caracciolo. Nella sua geografia personale c’è però anche Barbassiria, paese di dodici abitanti al confine tra Liguria e Piemonte, dove vivono i nonni e dove torna “ogni volta che Milano si fa troppo grande”.

La musica è presente anche in famiglia: il padre lavora come produttore musicale e Niccolò ha conosciuto fin da piccolo il lato professionale del mestiere.

La musica di RIO: dal rock al cantautorato italiano

RIO si definisce un artista rock e a X Factor porta il rock di una generazione cresciuta con questo genere molto meno delle precedenti. Tra i suoi riferimenti ci sono Vasco Rossi, Ozzy Osbourne e Lucio Dalla, ma anche Olly e Nerissima Serpe.

Per lui il rock è soprattutto un’attitudine, una forma di “quotidiana autogestita anarchia”: non una questione di chitarre distorte, ma la convinzione di poter prendere in mano la propria giornata e, attraverso quella, provare a cambiare qualcosa.

Le sue canzoni nascono dal disagio e dalla rabbia di una generazione che vive in un mondo costruito da chi l’ha preceduta e che si sente indicare come parte del problema. Accanto c’è l’amore, quello che vive e quello che vorrebbe vedere intorno alle vite degli altri.

È lo stesso RIO a spiegare come sia nato il bisogno di scrivere: “Dovevo urlare qualcosa a me stesso e ho capito che la musica fosse il modo migliore per farlo”.

Il percorso musicale di RIO prima di X Factor

Per RIO X Factor è l’occasione di portare davanti a un pubblico nazionale un progetto artistico già esistente. Negli anni ha costruito un proprio repertorio e una propria identità musicale, muovendosi tra rock, pop e cantautorato italiano contemporaneo. Oggi lavora al progetto con Alieno, sviluppandone produzione e identità artistica.

RIO a X Factor 2026: da Ornella Vanoni a Samuele Bersani

Alle Audition del 24 settembre 2026 RIO si presenta con due amiche, Cecilia e Olivia, e sceglie Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni, trasformandola in una versione più ruvida e vicina al proprio immaginario rock.

Paola Iezzi trova qualcosa di affascinante nella sua interpretazione apparentemente scomposta, mentre Irama non apprezza la tendenza a cantare in corsivo e Francesco Gabbani dice di aver capito solo tre parole su dieci.

Gabbani, in particolare, non riesce a mettere a fuoco la sua proposta musicale e gli assegna l’unico no. Jake La Furia, invece, apprezza la sua personalità e il suo atteggiamento. RIO supera così le Audition con tre sì: quelli di Iezzi, La Furia e Irama.

L’8 ottobre torna per i Bootcamp con Chicco e Spillo di Samuele Bersani, accompagnandosi di nuovo con la chitarra. Questa volta arriva l’unanimità dei quattro giudici e il passaggio alle Last Call.

La Furia resta severo: se alla prossima prova canta così, non passa, perché il personaggio da solo non basta. Per conquistare uno dei dodici posti dei Live Show RIO dovrà superare le Last Call del 15 ottobre 2026.

RIO: la passione per il cinema e il tatuaggio sul braccio

Oltre alla musica, nella vita di Niccolò c’è la passione per il cinema: da bambino sognava di diventare direttore della fotografia. Sul braccio porta tatuata una pellicola cinematografica che vorrebbe diventasse “il film della mia vita”.

RIO di X Factor 2026: le domande più cercate

Qual è il vero nome di RIO?

Il vero nome di RIO è Niccolò Riolfo, cantautore e produttore musicale milanese.

Quanti anni ha RIO di X Factor?

RIO è nato nel 2003 e a X Factor 2026 si presenta all’età di 23 anni.

Di dove è RIO?

RIO è originario di Milano, dove è cresciuto tra via Mac Mahon e via Caracciolo.

Che genere musicale fa RIO?

RIO propone una musica che unisce rock, pop e cantautorato italiano, con influenze che spaziano da Vasco Rossi e Ozzy Osbourne fino a Lucio Dalla, Olly e Nerissima Serpe.

Quali canzoni ha cantato RIO a X Factor 2026?

Alle Audition ha interpretato Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni. Ai Bootcamp ha cantato Chicco e Spillo di Samuele Bersani.

RIO è passato alle Last Call di X Factor 2026?

Sì. Nella puntata dell’8 ottobre 2026 RIO ha ricevuto quattro sì dai giudici e ha ottenuto l’accesso alle Last Call del 15 ottobre. Non è ancora qualificato ai Live Show.