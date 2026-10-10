Miley Cyrus ha condiviso su Instagram venerdì 9 ottobre la cover di Karen Don’t Be Sad cantata da Clode ai Bootcamp di X Factor e ha taggato la concorrente: “Love this beautiful cover of Karen Don’t Be Sad by @clodemusica on X factor Italy”.

In italiano: Miley Cyrus adora questa splendida cover di Karen Don’t Be Sad di Clode a X Factor Italia. Il post ha già superato i 185.000 like.

Chiara Ludovica Giorgi, in arte Clode, ha 23 anni ed è di Roma. Alle Audizioni aveva ottenuto tre sì su quattro con l’inedito Larghi, mentre Irama era stato l’unico a dire no: “Non riesco a vedere un percorso insieme, anche se riconosco autenticità e artisticità”.

Ai Bootcamp dell’8 ottobre ha scelto il brano di Miley Cyrus e lo ha suonato al pianoforte. Irama ha trovato la partenza un po’ sbagliata e un po’ recitata, poi le ha detto: “Ti sei presa un bel rischio, e io apprezzo molto chi lo fa”. Il verdetto è stato di quattro sì.

Solo dopo che la popstar internazionale ha condiviso il video dell’esibizione di Clode, X Factor Italia ha pubblicato su Instagram il proprio video, taggando Miley Cyrus.

La didascalia si apre con “Quando la tua esibizione arriva fino a @miley” e prosegue con un invito in inglese: “Thank you so much Miley, if you ever want to come to italy, you know where to find us”. In italiano: grazie mille Miley, se mai volessi venire in Italia, sai dove trovarci.

Karen Don’t Be Sad è contenuta in Miley Cyrus & Her Dead Petz, l’album che la cantante ha reso disponibile gratis su SoundCloud il 30 agosto 2015 e che è arrivato sulle piattaforme solo nel 2017 con RCA Records.

Clode è fra i 29 artisti che giovedì 15 ottobre affrontano le Last Call, una settimana prima dell’inizio dei Live Show, fissato per giovedì 22 ottobre.