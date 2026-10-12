Naska entra nel roster di Columbia Records/Sony Music Italy. Il cantautore pop-punk, vero nome Diego Caterbetti, classe 1997, ha esordito nel 2020 con l’EP ALO/VE.

Dopo l’esordio ha firmato con Thamsanqa, che ne cura anche il management, e ha pubblicato gli album Rebel nel 2022 e La Mia Stanza nel 2023, tutti e due Disco d’Oro, e The Freak Show nel 2024, anticipato da The Freak Family, opera animata disponibile su Prime Video.

Nel dicembre 2024 Naska è salito per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago davanti a 11.000 persone. Nella primavera del 2025 ha pubblicato l’EP acustico Milanconia, accompagnato da un tour nei teatri con diversi sold out.

Naska ha scritto anche per altri: è tra gli autori di La mia storia, il singolo di rob, vincitore di X Factor 2025: è uscito il 6 febbraio 2026 per Warner Records/Warner Music.

Ad aprile 2027 Naska torna nei club con il Naska Club Tour 2027: otto concerti, dal 2 a Venaria Reale al 19 all’Estragon di Bologna, organizzati da Vivo Concerti.

Foto: ufficio stampa