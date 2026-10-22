Naska pubblica venerdì 23 ottobre Nascondino, il singolo che segna il suo debutto per Columbia Records/Sony Music Italy: una ballad rock sul confronto con il proprio passato e sulla parte di sé che sembra perduta nel passaggio all’età adulta.

Il significato di Nascondino di Naska

In Nascondino Naska fa i conti con chi era prima e con la difficoltà di riconoscersi nella persona che è diventato. Il brano racconta il desiderio di recuperare la parte di sé che crescendo si è lasciato indietro. L’ha scritto lui, con la produzione di Luca Faraone, Antonio Cirigliano e Danusk.

Il singolo arriva dopo l’ingresso nel roster Columbia, annunciato il 12 ottobre, e dopo due momenti molto diversi: il Forum di Assago del 7 dicembre 2024, davanti a 11.000 persone, e l’EP acustico Milanconia, uscito nel marzo 2025.

Il 30 ottobre alle 15.30 Naska è ospite del Lucca Comics & Games per un firmacopie di Nascondino al Palazzo delle Dediche, in cortile Carrara 1. Per partecipare serve acquistare il vinile 12″ con t-shirt al Sony Music Store di via Vittorio Veneto 7 a Lucca.

Ad aprile 2027 Naska torna nei club con il Naska Club Tour 2027: otto concerti organizzati da Vivo Concerti, dal 2 aprile al Teatro della Concordia di Venaria Reale al 19 all’Estragon di Bologna.

Credits del brano ▸ Artista · Naska

· Naska ▸ Titolo · Nascondino

· Nascondino ▸ Autori · Naska

· Naska ▸ Produttore · Luca Faraone, Antonio Cirigliano, Danusk

Testo di Nascondino di Naska

Il testo sarà disponibile da venerdì 23 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.