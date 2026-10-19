Elia Ballancin pubblica Mariù, il nuovo singolo scritto con Andrea Riso e uscito venerdì 16 ottobre per RB Music, un giorno dopo l’eliminazione dalle Last Call di X Factor 2026, dove faceva parte della squadra di Irama.

Elia Ballancin, il significato di Mariù

Mariù parte dai primi tempi dell’innamoramento, quando un pensiero comincia a farsi largo fra tutti gli altri fino a occupare il centro della testa. Il sentimento non riguarda per forza una persona: l’oggetto del desiderio può essere anche una passione.

Nel brano l’amore diventa una dipendenza da cui non ci si slega più quando l’oggetto del desiderio passa davanti a ogni altra cosa, Dio compreso.

Elia descrive così il suo progetto: “Insieme al team con cui lavoro abbiamo costruito il sound del mio progetto, che si muove tra alternative rock e post-punk. È un progetto in cui mi riconosco pienamente e che mi diverte, perché racchiude tutte le influenze musicali che ho ascoltato e assorbito nel tempo, anche senza rendermene conto.”

Chi è Elia Ballancin

Elia Ballancin ha 25 anni e viene dalle colline di Soligo, in provincia di Treviso. Da circa un anno e mezzo vive a Tuscania, in provincia di Viterbo, insieme ad altri due ragazzi con cui condivide la passione per l’arte, e per mantenersi fa due lavori.

Il cantante si descrive come un ragazzo semplice con passioni autentiche: la musica, le donne e il vino, con alcuni piaceri messi da parte per dedicarsi completamente alla musica.

A X Factor 2026 Elia aveva ottenuto tre sì alle Audizioni con Il mare d’inverno di Loredana Bertè e ai Bootcamp aveva superato il confronto con La nostra relazione di Vasco Rossi.

Nella serata delle Last Call del 15 ottobre Elia ha cantato A mano a mano nella versione di Rino Gaetano, chiudendo con una standing ovation.

Per comporre la squadra dei Live Show, che partono giovedì 22 ottobre, Irama ha fatto uno switch e ha scelto Patrizia Napolano al posto di Elia, perché lo giudicava più grezzo nella direzione artistica e musicale.

Foto: ufficio stampa RB Music