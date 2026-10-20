Joe Barbieri pubblica La Bella Estate, primo estratto dal nuovo album Cantabile, in uscita il 13 novembre. Il singolo è uscito venerdì 16 ottobre 2026 per Microcosmo Dischi, insieme al video.

La Bella Estate di Joe Barbieri, tra Almodóvar e Kundera

La Bella Estate anticipa già il suono di Cantabile, un lavoro cinematico e sinfonico che mette insieme l’amore di Joe Barbieri per l’orchestra e per le storie del grande schermo.

Per scrivere il brano il cantautore napoletano si è ispirato a due opere: il film Parla con lei di Pedro Almodóvar e il romanzo Il valzer degli addii di Milan Kundera.

Joe Barbieri spiega così come è nata La Bella Estate, che ha scritto e orchestrato lui stesso: “È un brano dolente, che prima sussurra il proprio soffrire e poi cresce fino ad urlarlo”.

Sulla scrittura del brano Barbieri aggiunge: “Avere scritto questo tema musicale mi ha fatto fisicamente patire. Ogni tanto mi succede di comporre così, con una sofferenza in punta di penna, tanto che riascoltare poi quanto scritto perpetua la stessa emozione e riapre i lembi dello squarcio nel petto con cui ho concepito.”

Gli archi di La Bella Estate: One Love Chamber Orchestra e Ondanueve String Quartet

Joe Barbieri ha scritto, orchestrato e prodotto il brano, di cui suona pianoforti e chitarre e canta la parte vocale, e lo ha missato nello studio Maison Maravilha.

Gli archi sono della One Love Chamber Orchestra e dell’Ondanueve String Quartet, formato da Andrea Esposito e Paolo Sasso ai violini, Luigi Tufano alla viola e Marco Pescosolido al violoncello. La registrazione è di Giuseppe Sasso agli Amarcord Studios, Antonio Meola ha supervisionato la realizzazione e Andrea Cutillo ha curato masterizzazione e consulenza audio.

Joe Barbieri porterà Cantabile dal vivo nel 2027: le prime due date annunciate sono il 3 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 21 marzo al Teatro Bolivar di Napoli.

Chi è Joe Barbieri

Joe Barbieri è un cantautore, produttore e compositore napoletano che unisce jazz, world music e canzone d’autore. Scoperto da Pino Daniele, ha debuttato nel 2004 con In Parole Povere.

Tra i dischi di inediti di Joe Barbieri ci sono Maison Maravilha nel 2009, Respiro nel 2012, Tratto Da Una Storia Vera nel 2021 e Big Bang nel 2025. Ha collaborato con Omara Portuondo, Jorge Drexler e Stacey Kent.

Barbieri ha ottenuto due candidature alle Targhe Tenco, una nel 2024 con Vulío, dedicato alla tradizione partenopea, e ha vinto un Premio Lunezia. Ha dedicato al jazz Chet Lives! e Dear Billie, ed è autore e produttore per altri artisti e compositore per teatro e televisione.

Foto di Stefano Schirato