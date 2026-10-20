Sedici pubblica venerdì 23 ottobre il nuovo singolo non volevo farci caso per Honiro Label e Luppolo Dischi. La cantautrice romana arriva al nuovo brano dopo i singoli stanca e in tilt, usciti nel 2026.

Sedici, il significato di non volevo farci caso

non volevo farci caso racconta la difficoltà di accettare le verità che fanno male, soprattutto quando si ama qualcuno al punto da mettere da parte sé stessi. Sedici dà voce al tentativo di salvare un rapporto a tutti i costi, di giustificare le assenze e di scambiare l’attaccamento per amore.

La canzone parte dalla paura di fermarsi a guardarsi dentro. Per quanto si voglia costruire un mondo intero per qualcuno, prima o poi bisogna fare i conti con ciò che non si può più ignorare.

Il brano ritrae il momento in cui si continua a credere in una storia anche quando si è già capito, dentro di sé, che potrebbe essere finita.

Sedici spiega così il punto di partenza del brano: “Ho voluto raccontare quel momento in cui sai che qualcosa non va, ma continui a cercare delle giustificazioni perché accettare la realtà farebbe troppo male.”

Sull’attaccamento che si scambia per amore la cantautrice aggiunge: “A volte ci aggrappiamo così tanto a una persona da dimenticarci di noi stessi e finiamo per chiamare amore quello che in realtà è solo paura di perdere qualcuno.”

Sul punto d’arrivo della canzone Sedici conclude: “Questo brano parla proprio di quel momento in cui inizi a guardarti dentro e capisci che, per quanto tu possa volerlo, non tutto può essere aggiustato.”

Chi è Sedici

Sofia Palozzi, in arte Sedici, è una cantautrice romana nata nel 2005. Scrive testi fin da piccola, ma le sue insicurezze hanno tenuto la musica chiusa nella sua stanza.

A 16 anni la cantautrice ha trovato il coraggio di pubblicare i primi brani, fino a non sembra da me, che supera i 200.000 ascolti. Dopo alcune collaborazioni con altri artisti ha firmato con Luppolo il singolo Tutto okokok e ha cominciato a suonare in giro per Roma e per l’Italia.

Dopo brivido, eco // non esiste solo l’ansia e stare al passo, Sedici ha pubblicato il primo EP, zero ore di sonno, uscito il 13 giugno 2025 per Honiro Label e Luppolo Dischi.

Per Sedici una nuova fase è cominciata con 1-0 x il mondo, uscito il 28 novembre 2025. Sono seguiti stanca il 20 febbraio 2026 e in tilt il 5 giugno 2026.

Foto: ufficio stampa Honiro Label