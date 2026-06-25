A quarant’anni dalla sua pubblicazione, Giuni Russo torna nelle piattaforme digitali con una nuova versione di uno dei suoi brani più celebri. Il 30 giugno sarà infatti pubblicato l’unico remix ufficiale di Alghero, la canzone scritta da Giuni Russo insieme a Maria Antonietta Sisini e diventata nel tempo uno dei titoli più rappresentativi del repertorio dell’artista siciliana.

L’operazione nasce per celebrare il quarantesimo anniversario del brano, uscito originariamente nel 1986 e ancora oggi molto presente nell’immaginario musicale italiano grazie alla sua atmosfera sospesa tra pop, sperimentazione e richiami mediterranei.

Alghero, arriva il remix ufficiale per il 40° anniversario

Il progetto porta la firma di Maria Antonietta Sisini, storica collaboratrice e coautrice di gran parte del repertorio di Giuni Russo che ha seguito direttamente questa iniziativa dedicata all’anniversario del brano.

Si tratta dell’unico remix ufficiale autorizzato per celebrare i quarant’anni di Alghero, una scelta che punta a far incontrare una nuova generazione di ascoltatori con una delle canzoni più conosciute della cantante.

La nuova versione è stata realizzata dal dj Ferracini, che ha lavorato sul materiale originale mantenendo riconoscibile l’identità del brano e proponendone una rilettura pensata per il pubblico di oggi.

Perché Alghero resta uno dei brani più amati di Giuni Russo

Pubblicata nella seconda metà degli anni Ottanta, Alghero è diventata negli anni una delle canzoni più rappresentative della produzione di Giuni Russo. Il brano unisce elementi pop, sonorità evocative e la particolare estensione vocale dell’artista, caratteristiche che hanno contribuito a renderlo uno dei suoi titoli più riconoscibili.

Ancora oggi la canzone continua a essere riscoperta da nuovi ascoltatori e resta una presenza costante nelle raccolte dedicate alla musica italiana degli anni Ottanta.

Quando esce il remix di Alghero

L’unico remix ufficiale di Alghero sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal 30 giugno 2026.

Un’uscita che celebra uno dei brani più conosciuti di Giuni Russo e che riporta sotto i riflettori una canzone capace di attraversare generazioni diverse senza perdere la propria identità.

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