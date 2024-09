Rachele Bastreghi omaggia Giuni Russo con “Crisi Metropolitana”

Rachele Bastreghi pubblica il singolo Crisi Metropolitana, su tutte le piattaforme digitali dal 13 settembre 2024. Si tratta di una cover del brano di Giuni Russo del 1981, nato dalla collaborazione di quest’ultima con Franco Battiato.

Sono passati 20 anni dalla scomparsa della cantautrice; e Rachele Bastreghi ha deciso di renderle omaggio, realizzando una sua personale versione di Crisi Metropolitana. La cantante spiega così questa sua decisione: “La voce di Giuni Russo mi ha da sempre travolta e ispirata. Mi sono solo lasciata trasportare da una spassionata gratitudine nei confronti di una grande artista”.

Rachele racconta anche come abbia scelto il brano da reinterpretare: “‘Crisi metropolitana’ era già presente nella playlist delle canzoni che ascoltavo durante la fase di realizzazione del mio album “Psychodonna”, con l’idea di realizzarne una mia versione. Ho ripreso il brano alla vigilia del nuovo tour di concerti per inserirlo in scaletta e finalmente registrarlo. In studio con Mario Conte abbiamo provato a rileggere il brano facendoci guidare da una ritmica molto trascinante, mantenendone l’energia e sottolineandone gli aspetti più punk, con l’entusiasmo che un’interpretazione così importante merita. Ho cantato e mi sono sentita leggera. Buon ascolto”.

Il brano è accompagnato da una copertina particolare ed evocativa. La sua realizzazione è frutto dell’opera del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani.

Rachele Bastreghi live, ecco le date

In concomitanza con la release di Crisi Metropolitana, Rachele Bastreghi dà il via al tour Un giorno da Psychodonna – concerto disegnato.

Lo spettacolo nasce dall’unione delle canzoni di Psychodonna, ultimo disco solista pubblicato, e dei disegni di Alessandro Baronciani. Rachele Bastreghi suona e canta dal vivo; Alessandro Baronciani disegna in diretta. Il recital racconta un giorno immaginario nella vita di una ragazza che ha finalmente una “stanza tutta sua”. In quel posto, può rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo Mondo possibile dopo il tramonto. All’interno di questo racconto musicale, Rachele presenterà al pubblico anche la nuova versione di Crisi Metropolitana.

Ecco le prime date annunciate de Un giorno da Psycodonna – concerto disegnato:

13 settembre – NOVARA @scarabocchi Festival

21 settembre – BOLOGNA @montagnola Republic

18 ottobre – ALESSANDRIA @alessandria Film Festival / Ottobre Alessandrino

18 novembre – MILANO @arci Bellezza

Il calendario è in aggiornamento.