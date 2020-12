Giuni Russo: 4 inediti nel prezioso album “Aliena Giuni dopo Giuni”

Sono passati ormai 16 anni da quel triste giorno di settembre 2004, quando Giuni Russo morì lasciando nella musica italiana un vuoto incolmabile. Uscirà nel 2021 il progetto Aliena Giuni dopo Giuni, che raccoglie 11 tracce tra cui 4 inediti.

Prosegue, quindi, l’opera di valorizzazione, recupero e divulgazione del patrimonio artistico di Giuni Russo, lasciato incompiuto.

Aliena Giuni dopo Giuni (GiuniRussoArte / Warner Music Italy) si compone di 10 brani e da una ghost track. Si può considerare come un progetto celebrativo, ma anche una novità importante. Il progetto, infatti, contiene 4 inediti e nuove versioni di alcuni dei brani più significativi editi dopo la prematura scomparsa dell’artista, riarrangiati e rielaborati.

Il disco, prodotto da Maria Antonietta Sisini, sarà disponibile dal 15 gennaio 2021 in formato CD e vinile color verde trasparente.

Tra le gemme del progetto c’è Song of Naples (O sentiero d’o mare), l’ultima composizione di Giuni Russo. Un brano inciso nella primavera 2004, pochi mesi prima della sua scomparsa.

Alcuni brani sono stati ritrovati solo in versione demo, ma si è completato il lavoro in studio realizzando un arrangiamento completo.

L’artwork include elaborazioni grafiche, ma anche immagini esclusive tratte dall’Archivio GiuniRussoArte. Foto scattate da Mauro Balletti e finora mai pubblicate.

ALIENA GIUNI DOPO GIUNI – LA TRACKLIST

1 – Gli uomini di Hammamet

2 – Para siempre (2020 Remaster)

3 – La forma dell’amore

4 – Song of Naples (O sentiero d’o mare)

5 – Sharazad (2020 Remaster)

6 – Non voglio andare via (2020 Remaster)

7 – Cercati in me (2020 Remaster)

8 – La sua voce (Come sei bella)

9 – Tu che ne sai (2020 Remaster)

10 – Pekino

11 – La forma dell’amore (demo version) [Ghost Track]