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Oriana Meo
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J-Ax annuncia Vita, Morte e Miracoli: data di uscita, copertina e significato del nuovo album

J-Ax presenta il nuovo album Vita Morte Miracoli con un reel sui social: il disco anticipa il tour nei club.

News di Oriana Meo
J-Ax annuncia il nuovo album Vita Morte Miracoli in uscita il 4 settembre 2026
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J-Ax ha svelato titolo, copertina e data di uscita del suo nuovo album. Il disco si intitola Vita, Morte e Miracoli e sarà disponibile dal 4 settembre 2026. Ad accompagnare l’annuncio è arrivato un reel pubblicato sui social, nel quale il rapper racconta il significato del progetto e anticipa il filo conduttore che unisce le nuove canzoni. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con ITALIA STARTER PACK, il nuovo album aprirà anche la strada al Vita Morte Miracoli Tour 2026.

J-Ax annuncia Vita, Morte e Miracoli: il nuovo album esce il 4 settembre

Nel video condiviso sui propri canali social, J-Ax spiega che Vita, Morte e Miracoli non racconta un’unica storia, ma raccoglie esperienze diverse, accomunate dalla capacità di affrontare i cambiamenti che la vita impone.

L’artista descrive il disco come un percorso che parla delle volte in cui si crede di aver trovato tutte le risposte e, invece, gli eventi costringono a rimettere tutto in discussione. Al centro ci sono le cadute, gli errori, la possibilità di rialzarsi, le persone che sono rimaste accanto e quelle che è stato necessario lasciare andare.

Secondo J-Ax, proprio le difficoltà contribuiscono a costruire il percorso di ciascuno e spesso diventano l’origine delle canzoni più significative. È questa riflessione ad aver ispirato il titolo del nuovo progetto.

La copertina di Vita, Morte e Miracoli

Nel reel compare anche la copertina ufficiale dell’album, mostrata dallo stesso J-Ax negli ultimi secondi del video. L’artista conclude l’annuncio dando appuntamento al 4 settembre, giorno in cui, come spiega, sarà possibile comprendere fino in fondo il significato del progetto.

Copertina dell'album Vita, Morte e Miracoli di J-Ax in uscita il 4 settembre 2026

Dal nuovo album al Vita Morte Miracoli Tour 2026

L’uscita di Vita, Morte e Miracoli precederà di poche settimane il ritorno di J-Ax nei club con il Vita Morte Miracoli Tour 2026. Durante i concerti troveranno spazio sia le nuove canzoni sia molti dei brani che hanno segnato oltre trent’anni di carriera dell’artista.

La tournée partirà a ottobre e registra già il sold out della prima data del Fabrique di Milano.

👉 Leggi anche: J-Ax, Vita Morte Miracoli Tour 2026: date, biglietti e tutte le informazioni sui concerti

Tracklist di Vita, Morte e Miracoli

La tracklist del nuovo album di J-Ax non è stata ancora resa nota.

Questa sezione verrà aggiornata non appena saranno ufficializzati i titoli dei brani.

Testi e significati delle canzoni

Dopo l’uscita dell’album saranno aggiunti i collegamenti agli approfondimenti dedicati ai testi e al significato di ogni brano di Vita, Morte e Miracoli.

  • In aggiornamento.

Crediti dell’album

Al momento non sono ancora stati comunicati i crediti completi del disco, inclusi autori, produttori e dettagli di registrazione. La sezione sarà aggiornata quando queste informazioni saranno disponibili.

Singoli estratti e anticipazioni di Vita, Morte e Miracoli

Al momento J-Ax non ha ancora confermato quali brani faranno parte della tracklist di Vita, Morte e Miracoli.

Nei mesi che hanno preceduto l’annuncio dell’album l’artista ha però pubblicato ITALIA STARTER PACK, presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e Hippy Ya Yo (Però anche no), singolo pubblicato per l’estate 2026.

Questa sezione verrà aggiornata con i singoli ufficialmente estratti da Vita, Morte e Miracoli.

All Music Italia

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