Paolo Jannacci, dopo aver esordito come cantautore con l’album Canterò uscito lo scorso autunno (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto) è pronto per il palco dell’Ariston.

Il musicista non è nuovo all’esperienza festivaliera, avendo diretto l’orchestra per il padre Enzo nel 1998 in occasione della sua ultima partecipazione con il brano Quando un musicista ride. Jannacci ha poi preso parte in veste di giurato di qualità nell’edizione 2014.

VIDEOINTERVISTA A PAOLO JANNACCI

Abbiamo incontrato un emozionato Paolo Jannacci a poche ore dalle ultime prove in vista del suo esordio sanremese come cantautore.

PAOLO JANNACCI AL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Paolo Jannacci porterà sul palco dell’Ariston Voglio Parlarti Adesso, brano musicalmente intenso in cui l’artista canterà l’amore per la figlia. Durante la serata dedicata alle cover, Paolo si esibirà in una particolare rivisitazione del brano Se me lo dicevi prima del padre Enzo. Il pezzo partecipò al Festival di Sanremo del 1989 ottenendo il 17° posto.

Dopo Sanremo verrà pubblicata una nuova versione dell’album Canterò arricchita da Voglio Parlarti Adesso e da un ulteriore brano inedito.