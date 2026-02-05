5 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
5 Febbraio 2026

J-Ax porta la Ligera County Fam a Sanremo 2026: con Cochi Ponzoni, Ale e Franz e Paolo Jannacci

Grazie a J-Ax Milano sale sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo di All Music Italia
J-Ax a Sanremo 2026 con la Ligera County Fam per la serata delle cover
Condividi su:

J-Ax svela i nomi della Ligera County Fam, il collettivo che lo accompagnerà a Sanremo per la serata delle cover.

Il rapper sceglie Milano per la serata delle cover di Sanremo 2026. Venerdì 27 febbraio, all’Ariston, sarà affiancato dalla sua Ligera County Fam., formazione speciale che riunisce musica, teatro e comicità nel segno della tradizione meneghina.

Con J-Ax saliranno sul palco Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Un cast che va oltre il concetto di featuring e che sembra piuttosto raccontare una città attraverso chi, quella città, l’ha vissuta, raccontata e messa in scena per decenni.

J-Ax e la Ligera County Fam. a Sanremo 2026

Il brano scelto per l’occasione è E la vita, la vita, canzone simbolo della tradizione milanese scritta da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto, e portata al successo nel 1974 proprio da Renato Pozzetto insieme a Cochi Ponzoni. Un pezzo che negli anni è diventato molto più di una canzone: un modo di guardare le cose, di raccontare il quotidiano con leggerezza, ironia e una malinconia mai esibita.

La versione che J-Ax porterà all’Ariston sarà inedita, pensata appositamente per la serata delle cover. Non un’operazione nostalgia fine a se stessa, ma un tentativo di rimettere in circolo un immaginario preciso, quello di una Milano popolare, teatrale e dissacrante, capace di far convivere sorriso e disincanto.

La presenza di Paolo Jannacci aggiunge un ulteriore livello di senso a questa scelta, chiudendo idealmente un cerchio che lega la canzone alle sue origini e al suo autore, mentre Ale e Franz e Paolo Rossi rappresentano quella tradizione di comicità e racconto urbano che ha sempre dialogato con la musica milanese.

In una serata spesso dominata da operazioni spettacolari o accostamenti sorprendenti, la scelta di J-Ax va in un’altra direzione: riportare sul palco di Sanremo una canzone che appartiene a una città, insieme a chi quella città l’ha trasformata, negli anni, in racconto condiviso.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 1

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 3

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 4

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Tutti gli album italiani in uscita 2026 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 6

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 7

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
Fedez in studio con Luca Jurman durante la preparazione per Sanremo 2026 8

Fedez sceglie Luca Jurman per Sanremo 2026? Prove in studio e tapis roulant
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Laura Pausini e Achille Lauro nel duetto 16 marzo 10

Laura Pausini sceglie “16 marzo” con Achille Lauro come nuovo singolo da Io canto 2

Cerca su A.M.I.