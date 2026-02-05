J-Ax porta la Ligera County Fam a Sanremo 2026: con Cochi Ponzoni, Ale e Franz e Paolo Jannacci

J-Ax svela i nomi della Ligera County Fam, il collettivo che lo accompagnerà a Sanremo per la serata delle cover.

Il rapper sceglie Milano per la serata delle cover di Sanremo 2026. Venerdì 27 febbraio, all’Ariston, sarà affiancato dalla sua Ligera County Fam., formazione speciale che riunisce musica, teatro e comicità nel segno della tradizione meneghina.

Con J-Ax saliranno sul palco Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Un cast che va oltre il concetto di featuring e che sembra piuttosto raccontare una città attraverso chi, quella città, l’ha vissuta, raccontata e messa in scena per decenni.

J-Ax e la Ligera County Fam. a Sanremo 2026

Il brano scelto per l’occasione è E la vita, la vita, canzone simbolo della tradizione milanese scritta da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto, e portata al successo nel 1974 proprio da Renato Pozzetto insieme a Cochi Ponzoni. Un pezzo che negli anni è diventato molto più di una canzone: un modo di guardare le cose, di raccontare il quotidiano con leggerezza, ironia e una malinconia mai esibita.

La versione che J-Ax porterà all’Ariston sarà inedita, pensata appositamente per la serata delle cover. Non un’operazione nostalgia fine a se stessa, ma un tentativo di rimettere in circolo un immaginario preciso, quello di una Milano popolare, teatrale e dissacrante, capace di far convivere sorriso e disincanto.

La presenza di Paolo Jannacci aggiunge un ulteriore livello di senso a questa scelta, chiudendo idealmente un cerchio che lega la canzone alle sue origini e al suo autore, mentre Ale e Franz e Paolo Rossi rappresentano quella tradizione di comicità e racconto urbano che ha sempre dialogato con la musica milanese.

In una serata spesso dominata da operazioni spettacolari o accostamenti sorprendenti, la scelta di J-Ax va in un’altra direzione: riportare sul palco di Sanremo una canzone che appartiene a una città, insieme a chi quella città l’ha trasformata, negli anni, in racconto condiviso.