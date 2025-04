ROCKIN’1000 – 10 YEARS CELEBRATION i primi ospiti sono i Negramaro e FASK

ROCKIN’1000 – 10 YEARS CELEBRATION domenica 27 luglio saliranno sul palco due rock band d’eccezione i Negramaro e i Fast Animals and Slow Kids.

Per la band salentina sarà l’unico appuntamento estivo prima dei live nei palasport che partiranno a settembre. I Fast Animals and Slow Kid, invece, saranno impegnati sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti con il loro TOUR ESTIVO 2025.

Negramaro e Fast Animals and Slow Kid sono alcuni degli ospiti che parteciperanno alla grande festa di ROCKIN’1000 – 10 YEARS CELEBRATION. Il 26 e 27 luglio lo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena sarà lo scenario di un’esplosione di musica, passione ed energia collettiva.

Migliaia di musicisti si esibiranno all’unisono insieme ad alcuni degli artisti di maggiore spicco della scena italiana, per celebrare una community che in dieci anni ha rivoluzionato l’idea di performance musicale.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di prendere parte a diverse attività insieme ai musicisti di Rockin’1000, come ad esempio le Rockin’1000 JAM, circuito internazionale di appuntamenti che toccano Milano, New York e San Paolo, dove la musica dal vivo e la condivisione sono al centro.

10 anni da celebrare

In questo decennio, i Rockin’1000 si sono affermati come un vero e proprio movimento culturale, capace di sfidare continuamente le convenzioni della musica live tradizionale. Il prossimo decennio punterà su nuove iniziative pensate per rafforzare la community globale, promuovere l’inclusività e coinvolgere le nuove generazioni di musicisti.

Dopo le due date italiane a Cesena, il 6 settembre la band si trasferirà a Leiria, in Portogallo.

I musicisti di Rockin’1000 con lo slogan Take a Walk on the Rock Side puntano al futuro con una nuova sfida: la nascita della membership ufficiale, un modo rivoluzionario per diventare parte attiva della più grande rock band del mondo. La membership permetterà a fan e musicisti di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto.

Video realizzato in collaborazione con Dude e Ocular Lab.

