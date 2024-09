Una “Festa”, ma dalla quale si vorrebbe solo scappare: fuori venerdì il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids

Da venerdì 20 settembre esce su tutte le piattaforme digitali “Festa“, il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, secondo estratto dal disco di inediti della band “Hotel Esistenza“, in uscita il prossimo 25 ottobre.

“Le cose che non ti va di fare superano di gran lunga le libertà che sognavi di concederti da ragazzino. Così, come se nulla fosse, ci ritroviamo ancora una volta stanchi alla stessa identica festa, bloccati in conversazioni noiose, indecisi se portarle avanti per inerzia o se cercare le forze per ballare, nel vano tentativo di assomigliare ad una versione di te stesso più piacevole e cordiale” raccontano i Fast Animals and Slow Kids; il brano non parla quindi di una festa in cui ci si diverte, ma dalla quale si vorrebbe scappare via, a cui restiamo solo per sentirci meno soli.

Il singolo dà inoltre il nome al nuovo tour della band, “Festa Tour 2024“, che vedrà esibirsi Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) sui palchi dei più importanti club italiani.

FAST ANIMALD AND SLOW KIDS tour 2024: LE DATE

Di seguito il calendario del “Festa Tour 2024” dei FASK, prodotto da Vivo Concerti:

Mercoledì 4 dicembre, Milano – Alcatraz

Venerdì 6 dicembre, Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia

Sabato 14 dicembre, Padova – Hall SOLD OUT

Martedì 17 dicembre, Roma – Atlantico

Mercoledì 18 dicembre, Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 20 dicembre, Bologna – Estragon Club SOLD OUT

Venerdì 27 dicembre, Napoli – Casa della Musica

Sabato 28 dicembre, Molfetta (BA) – Eremo Club

Lunedì 30 dicembre, Catania – LAND

Il tour sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta il nuovo disco di inediti della band dal vivo, che racconta gli ultimi tre anni delle loro vite, tra “cambiamenti e cose che invece, non cambieranno mai.”

“Hotel Esistenza è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte.” concludono i FASK.

L’album, in uscita il 25 ottobre, è già disponibile in preorder a questo link. Sarà inoltre possibile acquistare la versione fisica del disco, che uscirà il 28 ottobre, anche in diversi formati speciali.

Clicca qui per preordinare il singolo “Festa” fuori venerdì 20 settembre.

Immagine di copertina di Andrea Venturini.