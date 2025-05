I Fast Animals And Slow Kids e il viaggio tra gli istanti che non si dimenticano nel singolo “sei ore”

Dopo la pubblicazione dell’album Hotel esistenza, i Fast Animals and Slow Kids annunciano il nuovo singolo sei ore (Woodworm / M.A.S.T. / Believe), disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 maggio. Il brano è già disponibile per il pre-save cliccando QUI.

Con il suo immaginario, sei ore dipinge un paesaggio molto vivido sia interiore che esteriore: un autogrill in una sopraelevata vicino Genova nel freddo tipico di febbraio e il mare profondo e gelido in lontananza. È proprio su questo sfondo che prendono forma tutte le conversazioni che non si vorrebbero affrontare, davanti a una famiglia che ci guarda, incerta, curiosa e al tempo stesso affettuosa.

I Fast Animals And Slow Kids raccontano sei ore così: «Nella testa, alle volte, si incastrano immagini che rimangono vivide nonostante lo scorrere del tempo. Non sono necessariamente momenti salienti, sono piccoli istanti di vita caratterizzati da un preciso stato mentale. Istanti che a volte sarebbe stato meglio non ricordare».

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: LE DATE DEL TOUR

sei ore a pochi giorni dalla partenza del TOUR ESTIVO 2025 che in estate vedrà la band protagonista sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia, partendo il 23 maggio dal palco del MI AMI Festival.

Prodotto da Vivo Concerti, di seguito le date del calendario aggiornato del tour dei Fast Animals And Slow Kids:

Venerdì 23 maggio, Segrate (MI) – MI AMI 2025 – Idroscalo

Venerdì 6 giugno, Savigliano (CN) – ATIPICO MUSIC FESTIVAL – Area Fieristica

Giovedì 26 giugno, Padova – SHERWOOD FESTIVAL – Park Nord Stadio Euganeo

Domenica 29 giugno, Udine – Castello di Udine

Venerdì 11 luglio, Centobuchi di Monteprandone (AP) – CASSANDRA FEST

Sabato 12 luglio, Arezzo – MEN/GO MUSIC FEST – Parco Il Prato

Giovedì 17 luglio, Bologna – BONSAI – Parco Caserme Rosse

Venerdì 18 luglio, Bellaria Igea Marina (RN) – BEKY BAY

Sabato 19 luglio, Brescia – CASTELLO DI BRESCIA

Sabato 26 luglio, Genova – BALENA FESTIVAL – Arena del Mare Porto Antico

Venerdì 1 agosto, Gallipoli (LE) – RAFFO PARCO GONDAR

Domenica 3 agosto, Palermo – DREAM POP FEST – Spazio Open Cantieri Culturali

Domenica 17 agosto, Francavilla al Mare (CH) – FRANTIC OFF – Tikitaka Village

Sabato 20 settembre, Bionaz (AO) – MUSICASTELLE OUTDOOR – Loc. Prarayer

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e sul sito di Vivo Concerti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina a cura di Tommaso Piscitelli