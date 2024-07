FAST ANIMALS AND SLOW KIDS annunciano il nuovo album “Hotel Esistenza” fuori da ottobre

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS svelano la data di uscita del loro settimo album.

Hotel Esistenza sarà disponibile in digitale dal 25 ottobre ed in formato fisico dal 28 ottobre. Al momento è già disponibile in pre-order.

L’album è stato anticipato, a giugno, dal singolo COME NO e segue ad E’ già domani, pubblicato nel 2021.

Fast Animals And Slow Kids – Hotel Esistenza

Hotel Esistenza sarà pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe e sarà disponibile, oltre che in digitale, anche nei formati LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store

La band perugina composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) presenta così l’album.

“‘Hotel Esistenza’ è il nostro nuovo album, racchiude gli ultimi tre anni delle nostre vite, tra cambiamenti e cose che invece, non cambieranno mai. È un album che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo.

È un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell’inferno che abbiamo dentro.’Hotel Esistenza’ è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte”

FESTA TOUR 2024 – date live

Il tour è prodotto da Vivo Concerti

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS porteranno i brani di Hotel Esistenza sui palchi del prossimo FESTA TOUR 2024 in partenza a dicembre.

Mercoledì 4 dicembre, Milano – Alcatraz

Venerdì 6 dicembre, Venaria Reale (Torino) @ Teatro Concordia

Sabato 14 dicembre, Padova – Hall

Martedì 17 dicembre, Roma – Atlantico

Mercoledì 18 dicembre, Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 20 dicembre, Bologna – Estragon Club

Venerdì 27 dicembre, Napoli – Casa della Musica

Sabato 28 dicembre, Molfetta (Bari) – Eremo Club

Lunedì 30 dicembre, Catania – LAND

