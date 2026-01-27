The Zen Circus Dieci Anni di Terza Guerra Mondiale tour 2016-2026: date e biglietti

The Zen Circus festeggiano i dieci anni dall’uscita de La Terza Guerra Mondiale annunciando il tour europeo. Ad aprile gli appuntamenti live del tour 2026 saranno otto ed in giro per l’Europa. Serate live nelle quali suoneranno l’album per intero, insieme alle canzoni che erano in scaletta all’epoca, e non solo.

L’album pubblicato nel 2016, il nono della band, ha segnato la svolta del sound diventando uno dei classici del loro repertorio contenente i singoli Ilenia, La Terza guerra Mondiale, Non Voglio Ballare, L’anima non conta (certificato disco d’oro).

THE ZEN CIRCUS Tour 2026 – date e biglietti

2016-2026 DIECI ANNI DI TERZA GUERRA MONDIALE

Tour Europeo

17 aprile – Lugano (Svizzera) – STUDIO FOCE 18 aprile – Lugano (Svizzera) – STUDIO FOCE 19 aprile – Monaco di Baviera (Germania) – UNTER DECK 20 aprile – Berlino (Germania) – FRANNZ CLUB 22 aprile – Parigi (Francia) – LE CHINOIS 24 aprile – Bruxelles (Belgio) – PILAR BOX 25 aprile – Londra (Regno Unito) – DINGWALLS 27 aprile – Barcellona (Spagna) – LA NAU



Immagine di copertina di Ilaria Magliocchetti Lombi