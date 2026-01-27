27 Gennaio 2026
Alessandro Genovese
The Zen Circus Dieci Anni di Terza Guerra Mondiale tour 2016-2026: date e biglietti

Ad aprile otto appuntamenti live in giro per l'Europa

The Zen Circus date tour europeo 2026
The Zen Circus festeggiano i dieci anni dall’uscita de La Terza Guerra Mondiale annunciando il tour europeo. Ad aprile gli appuntamenti live del tour 2026 saranno otto ed in giro per l’Europa. Serate live nelle quali suoneranno l’album per intero, insieme alle canzoni che erano in scaletta all’epoca, e non solo.

L’album pubblicato nel 2016, il nono della band, ha segnato la svolta del sound diventando uno dei classici del loro repertorio contenente i singoli Ilenia, La Terza guerra Mondiale, Non Voglio Ballare, L’anima non conta (certificato disco d’oro).

THE ZEN CIRCUS Tour 2026 – date e biglietti

2016-2026 DIECI ANNI DI TERZA GUERRA MONDIALE

Tour Europeo

    • 17 aprile – Lugano (Svizzera) – STUDIO FOCE
    • 18 aprile – Lugano (Svizzera) – STUDIO FOCE
    • 19 aprile – Monaco di Baviera (Germania) – UNTER DECK
    • 20 aprile – Berlino (Germania) – FRANNZ CLUB
    • 22 aprile – Parigi (Francia) – LE CHINOIS
    • 24 aprile – Bruxelles (Belgio) – PILAR BOX
    • 25 aprile – Londra (Regno Unito) – DINGWALLS
    • 27 aprile – Barcellona (Spagna) – LA NAU

