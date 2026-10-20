Testo e significato di Rose Nere, il nuovo singolo di Mida, in uscita venerdì 23 ottobre 2026 in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Il pre-save di Rose Nere è già disponibile.

Il brano, che arriva dopo Canzone d’amore e Un Bel casino, segna l’inizio di una nuova fase musicale orientata verso una maggiore ricerca personale. Con questo singolo Mida dimostra di saper trattare temi universali attraverso uno sguardo intimo e individuale.

Mida – Rose Nere : il significato del brano

In Rose Nere l’artista racconta la complessità delle relazioni umane con una prospettiva nuova. In passato affrontava l’amore in modo positivo perché, anche dopo una rottura, venivano ricordati i momenti felici insieme. Ora cambia direzione verso un’analisi più cupa e riflessiva.

I suoni gravi della produzione accompagnano una riflessione su se stessi e sul modo in cui si viene percepiti dagli altri. Il confronto con l’altra persona diventa così parte di un percorso di crescita condivisa.

Il testo di Rose Nere

Il testo di “Rose Nere” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 23 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Il percorso di Mida

Mida è un cantautore nato a Caracas nel 1999 da madre venezuelana e padre italiano. L’artista cresce a Milano e a 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa. Nel 2020 intraprende un percorso indipendente e pubblica Ratatah Freestyle #3, Davvero, MMM e Dinero.

Partecipa anche al format Real Talk e nello stesso periodo collabora con Nicola Siciliano nel brano Slide (Passo Dopo Passo). Nel 2021 conquista il disco di platino con Ricordarmi di scordarti e l’anno successivo pubblica Stupido Sentimento, duetta con Olly in Fidati di me e accede alla finale di Sanremo Giovani con Malditè.

Nel 2023 Mida entra nella scuola di Amici dove pubblica ROSSOFUOCO, attualmente doppio disco di platino. Durante il programma, in cui si è classificato sesto, presenta anche i singoli MI ODIERAI, FIGHT CLUB e QUE PASA.

A maggio 2024 pubblica l’EP IL SOLE DENTRO, attualmente Disco d’Oro, seguito dal brano BACIO DI GIUDA con AVA e VillaBanks, certificato Disco di Platino. A novembre pubblica Morire x te e a dicembre Rojofuego, versione in spagnolo di ROSSOFUOCO, per il format Spotify Singles.

Nel 2025 pubblica i singoli L’ANTIDOTO, Popolare con Michele Bravi, Bad Boys Don’t Cry con VillaBanks e Semplicemente con Sarah Toscano, sigla della serie Netflix Riv4li.

Crediti del brano ▸ Titolo · Rose Nere

· Rose Nere ▸ Artista · Mida

· Mida ▸ Etichetta · M.A.S.T./Believe (licenza esclusiva)

· M.A.S.T./Believe (licenza esclusiva) ▸ Data di uscita · 23 ottobre 2026

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